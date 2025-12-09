कहीं आप भी तो नहीं पी रहे थे नकली सिगरेट? बिहार में फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़

संवाद सहयोगी, मुंगेर। पूरबसराय थाने की पुलिस ने दिलावरपुर इलाके में मंगलवार को एक अवैध नकली सिगरेट फैक्ट्री पर छापेमारी कर बड़ा खुलासा किया।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में तैयार नकली सिगरेट पैकिंग सामग्री और मशीनें बरामद की है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ चल रही है।

पुलिस के अनुसार फैक्ट्री में विभिन्न नामी ब्रांडों की सिगरेट की नकली पैकिंग कर बाजार में सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने बताया कि बरामद अलग-अलग ब्रांड के 3.92 लाख पीस बरामद किया गया है। इसका बाजार मूल्य 35 से 40 लाख बताया गया है।