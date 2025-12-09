कहीं आप भी तो नहीं पी रहे थे नकली सिगरेट? बिहार में फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़
मुंगेर के पूरबसराय थाना क्षेत्र के दिलावरपुर में पुलिस ने एक नकली सिगरेट फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने भारी मात्रा में नकली सिगरेट, पैकिंग सामग् ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, मुंगेर। पूरबसराय थाने की पुलिस ने दिलावरपुर इलाके में मंगलवार को एक अवैध नकली सिगरेट फैक्ट्री पर छापेमारी कर बड़ा खुलासा किया।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में तैयार नकली सिगरेट पैकिंग सामग्री और मशीनें बरामद की है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ चल रही है।
पुलिस के अनुसार फैक्ट्री में विभिन्न नामी ब्रांडों की सिगरेट की नकली पैकिंग कर बाजार में सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने बताया कि बरामद अलग-अलग ब्रांड के 3.92 लाख पीस बरामद किया गया है। इसका बाजार मूल्य 35 से 40 लाख बताया गया है।
पुलिस ने यहां से बड़ी संख्या में नकली आईटीसी का स्टिकर और पेपर, 13 हजार खाली सिगरेट बॉक्स तथा 95 हजार पीस आईटीसी का प्रिंटेड पॉलिथीन भी जब्त किया है।
इसके अलावा फैक्ट्री से एक सिलिंग और एक पैकिंग मशीन भी बरामद हुई है। इसका उपयोग पैकिंग में किया जाता था। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार व्यक्ति से नेटवर्क और सप्लाई चेन से जुड़े तंत्र की कुंडली पुलिस खंगाल रही है।
पूरबसराय थाना प्रभारी सौरव कुमार ने बताया कि इस अवैध कारोबार में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। जल्द ही पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया जाएगा।
