Shivdeep Lande: पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने इस सीट से भरा पर्चा, पत्नी के साथ मांगा समर्थन

संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे (Ex IPS Shivdeep Lande) गुरुवार को अनुमंडल कार्यालय मुंगेर में जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। पर्चा भरने के पूर्व वह जमालपुर शहर का भ्रमण करते हुए चौक-चौराहे पर लोगों से मिले।

गाड़ियों का काफिला व युवाओं महिलाओं के भीड़भाड़ के साथ पूर्व आईपीएस पहले जुबली वेल स्थित बजरंगबली मंदिर, शनि देव मंदिर, योग माया बड़ी दुर्गा मंदिर के अलावे झूर काली माता के मंदिर गौरीपुर सफियासराय पहुंच कर पूजा अर्चना की।

पत्नी डॉ. ममता के साथ मुंगेर पहुंचकर जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन का पर्चा तीन सेट में भरा। बाहर निकलते ही समर्थकों ने फूलमाला पहनकर स्वागत किया।

पूर्व आईपीएस ने कहा कि मुंगेर जिले से गहरा लगाव रहा है, इसलिए नौकरी से इस्तीफा देकर जनता की अदालत में सेवा करने के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं।

उन्होंने कहा कि खाकी में तो जनता ने हमें काम करते हुए देखा है अब प्रतिनिधि के रूप में इस अंदाज में जनहित के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करने आए हैं।

प्राचार्य शंकर कुमार सिंह, शुभम सिंह, मु. नुरुल्लाह, राजू चौरसिया, राम सिमरन पासवान, रमेश ठाकुर,आनंदी मंडल, जयंती देवी, गोपाल प्रसाद तांती, सत्य प्रकाश, डा. पप्पू, लक्ष्मण कुमार सहित बड़ी संख्या में समर्थक थे।