मुंगेर के धरहरा सीएचसी में डॉक्टरों के लिए आवास नहीं, परिसर में बीएचएम का डेरा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल

संवाद सहयोगी, धरहरा (मुंगेर)। जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) धरहरा में स्वास्थ्यकर्मियों और चिकित्सकों के लिए आवासीय सुविधाओं की भारी कमी को लेकर प्रशासनिक व विभागीय सवाल खड़े होने लगे हैं।

स्थिति यह है कि अस्पताल में चौबीसों घंटे तैनात रहने वाले चिकित्सकों के लिए अब तक समुचित आवासन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है, जबकि अस्पताल प्रबंधक (बीएचएम) सत्येंद्र कुमार सीएचसी परिसर में ही बने एक क्वार्टर में रह रहे हैं। इस दोहरी व्यवस्था को लेकर सीएचसी के स्वास्थ्यकर्मियों और चिकित्सकों के बीच अंदरुनी असंतोष बढ़ने लगा है।

संवेदक डिबार, अधर में लटका चिकित्सकों का नया भवन प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग की ओर से धरहरा सीएचसी परिसर में चिकित्सकों के लिए नए आवासीय भवन का निर्माण कराया जा रहा था। हालांकि, निर्माण कार्य में बरती गई भारी लापरवाही और धीमी गति के चलते संबंधित संवेदक (ठेकेदार) को विभाग द्वारा डिबार (Debar) घोषित कर दिया गया।

धरहरा सीएचसी परिसर के इस भवन में हैं बीएचएम का आवास,। संवेदक पर कार्रवाई होने के बाद से नए आवासीय भवन का काम पूरी तरह ठप और अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे डॉक्टरों को परिसर में रहने की जगह नहीं मिल पा रही है। इस बीच, सीएचसी परिसर में स्थित एक पुराने क्वार्टर में बीएचएम सत्येंद्र कुमार का आवासन है, जिस पर अन्य कर्मियों ने सवाल उठाए हैं।

नियमों पर उठे सवाल, आपातकालीन सेवाओं पर पड़ सकता है असर सीएचसी में कार्यरत एक चिकित्सक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सामान्य नियमानुसार सीएचसी परिसर में 24 घंटे किसी न किसी चिकित्सक की मौजूदगी अनिवार्य होती है। ऐसी स्थिति में प्राथमिक प्राथमिकता डॉक्टरों के आवासन की होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों के लिए आवास न होने से रात्रि कालीन और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के सुचारू संचालन पर असर पड़ता है।