मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन के लिए जीरो माइल का निर्माण, ऊपर से गुजरेगी फोरलेन और नीचे सर्विस रोड का होगा विकास

संवाद सहयोगी, मुंगेर। आने वाले कुछ महीनों में मुंगेर की सूरत पूरी तरह बदली-बदली नजर आएगी। जिले में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़े स्तर पर काम चल रहा है। इसी कड़ी में मुंगेर-मिर्जाचौकी के बीच बन रहे ग्रीनफील्ड फोरलेन की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए शहर के तेलिया तालाब क्षेत्र में जीरो माइल का निर्माण किया जा रहा है। यह जीरो माइल मुंगेर के यातायात का नया केंद्र बनेगा, जहां से विभिन्न दिशाओं में जाने वाले वाहनों को सुगम मार्ग मिलेगा।

जीरो माइल की संरचना को आधुनिक और बहुस्तरीय बनाया जा रहा है। इसके ऊपर से फोरलेन सड़क गुजरेगी, जबकि नीचे का मार्ग पूरी तरह सर्विस रोड के रूप में विकसित होगा। आसान होगा सफर इसके निर्माण के बाद खगड़िया, बेगूसराय, कोसी और सीमांचल के जिलों की ओर जाने वाले वाहन सर्विस लेन का उपयोग करते हुए श्रीकृष्ण सेतु से बाईं ओर मुड़ सकेंगे। वहीं, मुंगेर से मिर्जाचौकी की ओर जाने वाले वाहन सीधे ऊपर बने फ्लाईओवर से होकर गुजरेंगे।

इसी तरह बरियारपुर की ओर जाने वाले वाहनों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। ऐसे वाहन सर्विस लेन से जीरो माइल गोलंबर होते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ सकेंगे। तेलिया तालाब में बन रहा जीरो माइल गोलंबर आकर्षक स्वरूप में तैयार किया जा रहा है, जिससे शहर की सुंदरता में भी इजाफा होगा।

इसके बन जाने के बाद मुंगेर का शहरी परिदृश्य एक नए रूप में नजर आएगा। पटना से वाया लखीससराय-मुंगेर भागलपुर, पीरपैंती, कहलगांव समेत अन्य क्षेत्रों की ओर जाने वाले यात्री यदि फोरलेन से यात्रा करना चाहेंगे, तो उन्हें शहर के अंदर सर्विस लेन में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी।

सफियासराय रेल गुमटी के बाद टाटा मोटर्स के पास बनने वाले फ्लाईओवर से वाहन सीधे तेलिया तालाब होते हुए ऋषिकुंड फोरलेन पर पहुंच सकेंगे। जीरो माइल पर दिशा-निर्देश के लिए आधुनिक साइनेज बोर्ड भी लगाए जाएंगे, ताकि वाहन चालकों को किसी तरह की परेशानी न हो।

एनएचएआइ के परियोजना निदेशक मनीष कुमार ने बताया कि मुंगेर–मिर्जाचौकी ग्रीनफील्ड फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। मुंगेर जिले में कुल 22.5 किलोमीटर फोरलेन का निर्माण होना है, जिसमें करीब 80 से 85 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। उम्मीद है कि जून 2026 तक यह फोरलेन पूरी तरह चालू हो जाएगा।

प्रस्तावित मोकामा-मुंगेर फोरलेन से भी जुड़ेगा केंद्र सरकार ने मोकामा से मुंगेर के बीच नई फोरलेन सड़क की सौगात भी दी है। लगभग 90 किलोमीटर लंबी इस सड़क के लिए भूमि सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। इसमें मुंगेर जिले का दो प्रखंड धरहरा और जमालपुर प्रखंड की भूमि इस फोरलेन में जा रही है।