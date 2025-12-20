भागलपुर से लेकर झारखंड तक फैला था गिरोह का नेटवर्क, अंतरजिला बाइक चोर गिरोह का खुलासा, 8 बाइकें जब्त

संवाद सहयोगी, मुंगेर। कोतवाली थाने की पुलिस ने अंतरजिला बाइक चोर गिरोह का राजफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के चार शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर चोरी गई आठ बाइक भी बरामद की है। इस कार्रवाई से मुंगेर सहित आसपास के जिलों में सक्रिय वाहन चोरों में हड़कंप मचा हुआ है। शनिवार को पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि 18 दिसंबर को हरिणमार थाना क्षेत्र के बहादुर गांव निवासी अनिरुद्ध यादव ने अपनी बाइक चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी। शुक्रवार को लालदरवाजा स्थित टीओपी पुलिस के सहयोग से वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान एक संदिग्ध युवक को चोरी की बाइक के साथ पकड़ा गया।

गिरफ्तार युवक की पहचान भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरानी सराय निवासी बादल कुमार के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान बादल ने बाइक चोरी गिरोह से जुड़े कई जानकारी दी। इसके बाद एसडीपीओ अभिषेक आनंद के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया।

टीम में कोतवाली थानाध्यक्ष राजीव कुमार तिवारी, दारोगा करण कुमार सहित पुलिस जवानो ने बादल की निशानदेही पर भागलपुर के दियारा इलाके में छापेमारी कर कुल आठ चोरी की बाइक बरामद की। इसमें से पांच बाइक मुंगेर जिले की और तीन बाइक भागलपुर जिले की मिली।

पुलिस ने इस मामले में भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र निवासी अंगद कुमार, बिहपुर थाना क्षेत्र के नुरदिनपुर निवासी हरवेश कुमार और आशीष कुमार को गिरफ्तार किया है। आधा दर्जन मामले हैं दर्ज एसपी ने बताया कि गिरफ्तार चारों आरोपितों के खिलाफ भागलपुर और झारखंड के गोड्डा जिले में बाइक चोरी के आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। ये सभी पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं और पेशेवर वाहन चोर हैं।