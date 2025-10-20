Language
    शराबबंदी वाले बिहार में शराब ही शराब... मुंगेर से जमुई तक पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, 500 लीटर शराब जब्त

    By Tribhuwan Choudhary Edited By: Alok Shahi
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 08:43 PM (IST)

    Bihar Sharab Bandi News: शराबबंदी वाले बिहार में हर जिले में शराब की वैतरणी बह रही। मुंगेर के हेमजापुर थाना की पुलिस ने सोमवार को दीपावली के दिन 275 लीटर देसी शराब बरामद की है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। पुलिस को जानकारी मिली थी कि देसी शराब की बड़े पैमाने पर तस्करी होने वाली है। पुलिस ने सिंघिया मानगढ़ रोड पर घेराबंदी कर शराब तस्करों को पकड़ा। इस दौरान शराब तस्करों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की।

    Hero Image

    Bihar Sharab Bandi News: शराबबंदी वाले बिहार में जगह-जगह शराब की वैतरणी बह रही।

    संवाद सूत्र, हेमजापुर (मुंगेर)। Bihar Sharab Bandi News शराबबंदी वाले बिहार में शराब की वैतरणी बह रही। मुंगेर के हेमजापुर थाना की पुलिस ने दीपावली के दिन 275 लीटर देसी शराब बरामद किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। पुलिस को जानकारी मिली कि देसी शराब की तस्करी होने वाली है। पुलिस ने सिंघिया मानगढ़ रोड पर पुल के समीप घेराबंदी कर तस्करों के गुजरने की प्रतीक्षा करने लगे। तस्करों के आते ही पुलिस ने उसकी घेराबंदी कर ली। इससे तस्कर गुस्से से आग बबूला हो गए और पुलिस पर हमला करने की कोशिश भी की। लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया और उसके पास से छह बोरियों में बंद 275 लीटर देसी शराब बरामद कर लिया।

    थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सहायक अवर निरीक्षक राजीव रंजन और निर्भय कुमार को एक्टिव किया और तस्करी स्थल पर भेजा। तस्करी स्थल से दो साइकिल बरामद किया गया है। इस शराब तस्करी में दो घुड़सवार भी शामिल थे लेकिन वह भागने में सफल हो गए। पुलिस फरार तस्करों की तलाशी में जुट गई है। इधर इतनी बड़ी मात्रा में देसी शराब पकड़े जाने के बाद क्षेत्र के अवैध तस्करों में हड़कंप मच गया है।

    जमुई में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जंगल में चल रही शराब भट्ठियां ध्वस्त

    जमुई में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में सोमवार की दोपहर खैरा थाना पुलिस ने शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। थानाध्यक्ष मिंटू कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गोपालपुर पंचायत के ढाव कश्मीर से सटे जंगली इलाके में छापेमारी अभियान चलाया। पुलिस को सूचना मिली थी कि जंगली क्षेत्र में अवैध रूप से शराब निर्माण का काम जोरों पर चल रहा है।

    सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और इलाके की घेराबंदी की। इस दौरान कई जगहों पर संचालित शराब भट्ठियों को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में फूला जावा महुआ और अवैध शराब बनाने में प्रयुक्त उपकरण बरामद किया। जब्त फूला हुआ महुआ को मौके पर ही विनिष्ट कर दिया गया।

    छापेमारी अभियान में एसआइ जयश्री सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान शामिल थे। थानाध्यक्ष मिंटू कुमार सिंह ने बताया कि थाना इलाके में अवैध शराब की तस्करी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर, पुलिस के इस अभियान को विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासन की सख्त तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है, वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कदम की सराहना की है।