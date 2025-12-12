Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शादी के 10 दिन बाद प्रेमी संग भाग गई नई नवेली दुल्हन, लड़के की मां बोली- कुंदन और स्नेहा के बीच...

    By Manoj Kumar Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 09:57 PM (IST)

    बिहार के तारापुर थाना क्षेत्र में शादी के दस दिन बाद एक नवविवाहिता अपने प्रेमी के साथ ससुराल से भाग गई। महिला घर से गहने और नकदी भी ले गई। युवती की मा ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सहयोगी, तारापुर (मुंगेर)। तारापुर थाना क्षेत्र में विवाह के केवल दस दिन बाद एक नवविवाहित महिला अपने कथित प्रेमी के साथ ससुराल से फरार हो गई। साथ ही वह घर से जेवरात और नकदी भी लेकर चली गई।

    मामले को लेकर युवती की मां ने पड़ोस के युवक पर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए थाना में केस दर्ज कराया है।

    लिखित आवेदन में पीड़िता की मां सोनी देवी ने बताया कि उनकी पुत्री स्नेहा का विवाह एक दिसंबर को मानिकपुर में हुआ था। दो दिसंबर को वह विदा होकर ससुराल साढ़ी गांव पहुंची, लेकिन 10 दिसंबर की शाम करीब 6:40 बजे स्नेहा अचानक ससुराल से गायब हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसकी सूचना दामाद जितेंद्र झा की मां अंजना देवी ने फोन पर दी। सोनी देवी ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को कुंदन यादव, जो धनबाद निवासी है, भगा ले गया।

    उन्होंने बताया कि उनका परिवार धनबाद में रहता है और कुंदन पड़ोसी होने के कारण घर आता-जाता था। युवती और कुंदन के बीच कब दोस्ती हुई, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि स्नेहा की शादी भी कुंदन की सहमति से ही करवाई गई थी।

    इधर, ससुराल पक्ष की अंजना देवी ने बताया कि स्नेहा के किसी प्रेम प्रसंग की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और उसका आचरण भी कभी संदिग्ध नहीं लगा।

    उन्होंने बताया कि स्नेहा घर से सभी गहना-जेवरात लेकर गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार युवती व कथित युवक की तलाश की जा रही है।