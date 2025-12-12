शादी के 10 दिन बाद प्रेमी संग भाग गई नई नवेली दुल्हन, लड़के की मां बोली- कुंदन और स्नेहा के बीच...

संवाद सहयोगी, तारापुर (मुंगेर)। तारापुर थाना क्षेत्र में विवाह के केवल दस दिन बाद एक नवविवाहित महिला अपने कथित प्रेमी के साथ ससुराल से फरार हो गई। साथ ही वह घर से जेवरात और नकदी भी लेकर चली गई। मामले को लेकर युवती की मां ने पड़ोस के युवक पर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए थाना में केस दर्ज कराया है। लिखित आवेदन में पीड़िता की मां सोनी देवी ने बताया कि उनकी पुत्री स्नेहा का विवाह एक दिसंबर को मानिकपुर में हुआ था। दो दिसंबर को वह विदा होकर ससुराल साढ़ी गांव पहुंची, लेकिन 10 दिसंबर की शाम करीब 6:40 बजे स्नेहा अचानक ससुराल से गायब हो गई।

इसकी सूचना दामाद जितेंद्र झा की मां अंजना देवी ने फोन पर दी। सोनी देवी ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को कुंदन यादव, जो धनबाद निवासी है, भगा ले गया। उन्होंने बताया कि उनका परिवार धनबाद में रहता है और कुंदन पड़ोसी होने के कारण घर आता-जाता था। युवती और कुंदन के बीच कब दोस्ती हुई, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि स्नेहा की शादी भी कुंदन की सहमति से ही करवाई गई थी।