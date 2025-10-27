Bihar Elections 2025 Phase 1 Voting: मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा में 6 नवंबर को मतदान, जमुई में 11 नवंबर को पड़ेंगे वोट
Bihar Elections 2025 Phase 1 Voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा में 6 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारी कर ली है। मतदाताओं में पहले चरण के मतदान को लेकर उत्साह है। प्रमंडलीय आयुक्त अवनीश कुमार सिंह ने सभी जिलों की चुनाव तैयारियों की समीक्षा के बाद कहा कि पांचों जिलों में मतदान को लेकर जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं।
जागरण संवाददाता, मुंगेर। Bihar Elections 2025 Phase 1 Voting बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुंगेर प्रमंडल के पांच जिलों मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा में पहले चरण का मतदान छह नवंबर को होना है। वहीं, प्रमंडल का छठा जिला जमुई दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान है। पहले चरण के मतदान को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों के लिए ईवीएम प्रशिक्षण व कमीशनिंग का कार्य भी लगभग हो रहा है। मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी लगातार की जा रही है। प्रशासन का प्रयास है कि मतदान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी माहौल में संपन्न हो। प्रमंडलीय आयुक्त अवनीश कुमार सिंह स्वयं सभी जिलों की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पांचों जिलों में मतदान को लेकर आवश्यक निर्देश जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। प्रत्येक जिला निर्वाचन पदाधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव कर्मियों को स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बुजुर्ग और अस्वस्थ्य वोटरों के लिए व्यवस्था
आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी जिलों में आदर्श मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। वहीं, वृद्ध व दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जो मतदाता शारीरिक रूप से मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए घर-घर जाकर वैलेट पेपर से मतदान कराने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि ईवीएम की सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद है। मतदानकर्मियों को निष्पक्षता के साथ दायित्व निर्वहन का निर्देश दिया गया है। आयुक्त ने उम्मीद जताई कि प्रमंडल के सभी जिलों में इस बार मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी और मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर भाग लेंगे।
सभी जिलों में काम करेगा कंट्रोल रूम
मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में आदर्श मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। इनमें रैंप, शौचालय, पानी की सुविधा, बैठने की व्यवस्था और आवश्यक दिशा-निर्देशों की बोर्डिंग की गई है। विशेष रूप से वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं के लिए कई विशेष इंतजाम किए गए हैं। जो मतदाता शारीरिक रूप से मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए घर-घर जाकर वैलेट पेपर से मतदान कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आयुक्त ने उम्मीद जताई कि इस बार प्रमंडल के सभी जिलों में मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी और मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर कर्मचारियों को निष्पक्षता और दायित्व का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, निर्वाचन अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार के दबाव या दबंगई की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक जिले में हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जो किसी भी शिकायत या समस्या का त्वरित समाधान करेंगे। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा कर्मियों के साथ-साथ स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
