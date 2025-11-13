Bihar Election Result 2025: कौन बनेगा मुंगेर, जमालपुर और तारापुर का सरताज; 14 नवंबर को फैसला

जागरण संवाददाता, मुंगेर। शुक्रवार को मतगणना के साथ चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। जिले के तीन विधानसभा सीट मुंगेर, जमालपुर और तारापुर का सरताज कौन बनेगा इसका भी फैसला शुक्रवार दोपहर तक हो जाएगा। आरडी एंड डीजे कालेज में मतों की गिनती होगी। मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू हो जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नौ से साढ़े नौ बजे के बीच संबंधित विधानसभा का रुझान भी आने लगेगा। वोटों की गिनती के लिए एक-एक विधानसभा के लिए 14-14 टेबल लगाए गए हैं। तीनों सीटों पर दलीय और निर्दलीय मिलाकर 39 प्रत्याशी मैदान में है, हालांकि पहले चरण में छह नवंबर को संपन्न हुए मतदान से ठीक एक दिन पहले मुंगेर और तारापुर से एक-एक प्रत्याशियों ने एनडीए को समर्थन कर दिया था।

इधर, मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। थ्री लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिले के तीनों जगहों पर मुकाबला सीधा एनडीए और महागठबंधन के बीच है। तारापुर सीट से पहली बार उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मैदान में हैं। यह सीट पिछले पंद्रह वर्षों से जदयू के पास रही है, लेकिन इस बार यदि सम्राट जीतते हैं तो यहां पहली बार कमल खिलने का इतिहास बनेगा। भाजपा के लिए यह चुनाव केवल एक सीट नहीं, बल्कि सम्राट की प्रतिष्ठा की परीक्षा है।

वहीं, जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में भी सियासी समीकरण पूरी तरह बदले हुए हैं। जदयू ने यहां पूर्व मंत्री का टिकट काटकर नचिकेता मंडल पर दांव लगाया था। पूर्व मंत्री निर्दलीय मैदान में है। इस बदलाव ने सीट को और हाट बना दिया है। यहां से आइआइपी से नरेंद्र तांती महागठबंधन के प्रत्याशी हैं।

मुंगेर विधानसभा से इस बार भाजपा ने नया प्रयोग करते हुए कुमार प्रणय को मौका दिया है। जबकि महागठबंधन से पूर्व में रहे प्रत्याशी अविनाश कुमार विद्यार्थी पर भरोसा जताया है। यहां का मुकाबला भी दिलचस्प मोड़ पर है। भाजपा ने वैश्य चेहरा को उतारा है।

अब तारापुर और मुंगेर में कमल खिलेगा या लालेटन जलेगा यह फैसला भी आज हो जाएगा। इसी तरह जमालपुर में पांच वर्ष बाद तीर निशाने पर लगेगा या फिर महागठबंधन बाजी पिछले बार की तरह बाजी मारेगा यह भी स्पष्ट हो जाएगा।

सात बजे से कर्मी और आठ से राजनीतिक दलों का प्रवेश जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर ने बताया कि मतगणना के लिए तीनों विधानसभा क्षेत्रों की गिनती एक साथ शुरू होगी। ईवीएम को वज्रगृह में कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी में रखा गया है। सभी पदाधिकारियों व कर्मियों को मतगणना प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि सुबह सात बजे तक सभी मतगणना कर्मियों को प्रवेश दिया जाएगा, जबकि आठ बजे तक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रवेश मिलेगा। बिना प्राधिकार पत्र किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा और एक बार प्रवेश करने वालों को दोबारा बाहर से प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।