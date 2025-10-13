Tarapur Assembly Seat 2025: प्रत्याशियों की घोषणा का इंतजार, दावेदारों में हलचल

संवाद सहयोगी, तारापुर (मुंगेर)। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) को लेकर तारापुर में राजनीतिक गतिविधियां चरम पर है, लेकिन अभी तक किसी भी दल ने अपने प्रत्याशी की औपचारिक घोषणा नहीं की है। इस स्थिति में सभी दावेदार अपने-अपने स्तर पर सक्रिय हैं और प्रत्याशी बनने की उम्मीद में प्रयासरत हैं।

महागठबंधन के घटक दल वीआइपी से सकलदेव बिंद ने स्वयं को पार्टी प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उन्होंने नामांकन शुल्क जमा कर लिया है और 14 अक्टूबर को नामांकन करने की घोषणा की है। राजद के प्रदेश सचिव जितेंद्र कुशवाहा ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर 17 अक्टूबर को नामांकन करने की घोषणा की है।

उन्होंने दावा किया है कि वरीय नेताओं ने उन्हें आश्वस्त किया है, इसलिए वे निर्दलीय नहीं, बल्कि पार्टी प्रत्याशी के रूप में ही चुनाव लड़ेंगे। राजद के पूर्व प्रत्याशी अरुण कुमार साह भी पटना पहुंच गए हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी वह राजद से मैदान में होंगे।

फिलहाल, महागठबंधन में स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है और अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है। इस बार तारापुर सीट भाजपा के खाते में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। क्षेत्र में चर्चा है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। भाजपा के स्थानीय नेताओं ने उनके संभावित नामांकन की तैयारी भी शुरू कर दी है।