    न खाता न बही, जो लालू कहे वही सही... बिहार को कलंकित करने वाले बाप-बेटे को कभी न देना वोट, राजनाथ ने जनता से मांगी 'जीत'

    By Rajnish Kumar Edited By: Alok Shahi
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:45 AM (IST)

    Bihar Chunav: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंगेर के चुनावी सभा में कहा कि बिहार में एनडीए सरकार ने ईमानदारी, सेवा और विकास की राजनीति को मजबूती दी है, जबकि राजद ने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार और अपराध से बिहार की छवि को कलंकित किया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, पहले एक नारा चलता था ‘न खाता न बही, जो लालू जी कहें वही सही’। लेकिन, अब वह दौर चला गया। अब जो जनता कहेगी, वही सही होगा।  

    Bihar Chunav: राजनाथ सिंह ने कहा है कि लालू प्रसाद ने बिहार की छवि को कलंकित कर दिया।

    संवाद सूत्र, तारापुर (मुंगेर)। Rajnath Singh Bihar Chunav केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को तारापुर विधानसभा क्षेत्र के नवगाई स्टेडियम में आयोजित जनसभा में कहा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मुकाबला दो रास्तों के बीच है एक ओर विकास और ‘विकसित भारत’ का रास्ता है तो दूसरी ओर जंगलराज की वापसी का। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता प्रचंड बहुमत से फिर एक बार एनडीए की सरकार बनाएगी।

    रक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार ने ईमानदारी, सेवा और विकास की राजनीति को मजबूती दी है, जबकि राजद ने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार और अपराध से बिहार की छवि को कलंकित किया था। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, पहले एक नारा चलता था ‘न खाता न बही, जो लालू जी कहें वही सही’। लेकिन, अब वह दौर चला गया। अब जो जनता कहेगी, वही सही होगा।

    राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का ‘विकसित भारत’ का संकल्प तभी साकार होगा जब बिहार भी ‘विकसित बिहार’ बनेगा। बिहार का जीडीपी वृद्धि दर 14 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो देश में दूसरे स्थान पर है।

    राजनाथ सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग ने निष्पक्षता सुनिश्चित की है, लेकिन कांग्रेस और राजद बाहरी घुसपैठियों को भी वोट देने का अधिकार देना चाहते हैं, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। उन्होंने जनता से सम्राट चौधरी को विधानसभा भेजने और कमल खिलाने की अपील की। सभी में बड़ी संख्या में लोग रक्षा मंत्री को सुनने के लिए पहुंचे थे।

    रिकार्ड विकास होगा, नहीं मांगेंगे वोट : सम्राट

    सम्राट चौधरी ने कहा कि एक बार मौका दीजिए पांच साल के कार्यकाल में अगर विकास का रिकार्ड कायम नहीं किया तो दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे। कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार विकास के पथ पर तेजी से बढ़ रहा है। इस रफ्तार को ऐसे ही चलने दीजिए। अगले पांच वर्ष में बहुत कुछ देखने को मिलेगा।

    हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि अगर बिहार को उन्नति के पथ पर ले जाना है तो कमल को ही जिताना है, क्योंकि लक्ष्मी कमल पर ही विराजमान होती है न की हाथी पर साइकिल पर झाड़ू पर और लालटेन पर। जमुई सांसद अरुण भारती ने कहा कि वे चिराग पासवान के संदेश को आप तक पहुंचाने फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के तर्ज पर काम होगा।

    उन्होंने कहा कि महिला और युवा के विकास की बात एनडीए में ही संभव है। एमएलसी विजय सिंह, विधायक राजीव कुमार सिंह, जदयू नेता लोकप्रकाश सिंह, भाजपा नेत्री असीमा सिंह सहित एनडीए के नेताओं ने सभा को संबोधित किया। अध्यक्षता लोजपा के राष्ट्रीय सचिव मिथलेश सिंह व संचालन जदयू प्रखंड अध्यक्ष कमल नयन सिंह की।