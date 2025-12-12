Language
    बिहार मुक्त विद्यालयी बोर्ड 10वीं की परीक्षा 15 से शुरू, चार केंद्रों पर दो पालियों में होगा आयोजन

    By Manish Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 01:07 PM (IST)

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 15 से 23 दिसंबर तक मुंगेर के चार केंद्रों पर बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण व परीक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा होगी ...और पढ़ें

    बिहार मुक्त विद्यालयी बोर्ड की परीक्षा

    जागरण संवाददाता, मुंगेर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 15 से 23 दिसंबर के बीच जिला मुख्यालय के चार परीक्षा केंद्रों पर बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण व परीक्षा बोर्ड की प्रथम माध्यमिक (10वीं) परीक्षा तथा द्वितीय माध्यमिक (10वीं) परीक्षा संचालित की जाएगी। यह परीक्षा प्रतिदिन जिला मुख्यालय स्थित कुल चार परीक्षा केंद्रों पर प्रतिदिन दोनों पालियों में संचालित की जाएगी। 

    इस क्रम में पहली पाली की परीक्षा सुबह 09:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे के बीच तथा दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:15 बजे के बीच संपन्न कराई जाएगी। 

    चार स्कूलों में बनाया गया केंद्र

    इसको लेकर राजकीय उच्च विद्यालय, जिला स्कूल, बाल्मिकी राजनीति बालिका उच्च विद्यालय, माधोपुर, प्लस-टू उच्च विद्यालय, नौवागढ़ी तथा एनसी घोष प्लस-टू उच्च विद्यालय, जमालपुर में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। 

    इस परीक्षा को शांतिपूर्ण, कदाचार मुक्त व भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर सदर एसडीओ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के 500 गज के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू किया है। 

    पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे

    इसके अनुसार परीक्षा केंद्र के 500 गज की परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। परीक्षा अवधि में कोई भी व्यक्ति घातक हथियार जैसे लाठी, भाला, गड़ासा, तलवार तथा विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेंगे। 

    कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र से बाहर या अंदर पुर्जा, किताब, पेजर, मोबाईल, ब्लूटूथ व अन्य इलेक्ट्रानिक सामग्री या अन्य अवांछनीय सामग्री नहीं पहुंचाएंगे तथा परीक्षा देने या वीक्षण कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। 

    कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेंगे। परीक्षा अवधि में उक्त परिसीमा के तहत इंटरनेट की दुकान, स्कैनर व फोटोस्टेट की सभी दुकानें बंद रहेंगी।