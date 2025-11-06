Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: बिहार में आज डाले जाएंगे वोट, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा में मतदान

जागरण संवाददाता, मुंगेर। Bihar Chunav 2025 Phase 1 Voting बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान को लेकर मुंगेर प्रमंडल के पांचों जिलों मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा में प्रशासनिक तैयारियाें के बीच आज मतदान हो रहा है। पहले चरण का मतदान गुरुवार को हो रहा है। मुंगेर प्रमंडल के छठे जिला जमुई में बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा।

प्रशासन का प्रयास है कि पूरे प्रमंडल में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में संपन्न हो। प्रमंडलीय आयुक्त अवनीश कुमार सिंह स्वयं लगातार सभी जिलों की तैयारियों की मानिटरिंग कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने मुंगेर स्थित आरडी एंड डीजे कालेज में पहुंचकर चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों पर भेजे जा रहे मतदान कर्मियों से संवाद किया और उन्हें निष्पक्षता एवं सतर्कता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रत्येक अधिकारी-कर्मी की जिम्मेदारी है कि वह ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करे।

आयुक्त ने बताया कि पांचों जिलों में मतदान से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी हैं। मतदान केंद्रों पर आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा बलों की विशेष तैनाती की गई है। प्रत्येक जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को मतदान दिवस पर चौकसी बरतने तथा किसी भी परिस्थिति में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदान प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी कर्मियों को समय से बूथों पर पहुंचकर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट की जांच करने को कहा गया है ताकि मतदान के दौरान कोई तकनीकी बाधा न आए। आयुक्त ने मतदाताओं से भी अपील की कि वे निर्भय होकर मतदान करें और अपने मताधिकार का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन मतदाताओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सजग और प्रतिबद्ध है।

सभी जिलों में काम करेगा कंट्रोल रूम मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में आदर्श मतदान केंद्र हैं। इनमें रैंप, शौचालय, पानी की सुविधा, बैठने की व्यवस्था और आवश्यक दिशा-निर्देशों की बोर्डिंग की गई है। विशेष रूप से वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं के लिए कई विशेष इंतजाम किए गए हैं। आयुक्त ने उम्मीद जताई कि इस बार प्रमंडल के सभी जिलों में मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी और मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर भाग लेंगे।