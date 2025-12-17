BGP ANVT Garib Rath: अभी कोहरे का पता नहीं, फिर भी फंस गई गरीबों की 'रथ'

संवाद सूत्र, जमालपुर (मुंगेर)। ठंड ने दस्तक दे दी है। हालांकि, अभी घना कोहरा नहीं छाया है, जिससे लोगों को कुछ हद तक राहत है, लेकिन इसके बावजूद ट्रेनों के विलंब से परिचालन का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालात यह हैं कि जमालपुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को पहुंचने वाली कई ट्रेनें बुधवार की सुबह आकर पहुंचीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

ट्रेनों के विलंब का आलम यह है कि जिन यात्रियों को मंगलवार की दोपहर ट्रेन पकड़कर बुधवार तक आनंद विहार टर्मिनल पहुंचना था, वे बुधवार की सुबह जमालपुर स्टेशन से गए। यात्रियों का कहना है कि ट्रेन कब पहुंचेगी और कब रवाना होगी, इसकी सही जानकारी देने वाला कोई नहीं है। ऐसे में यात्रियों की जवाबदेही और परेशानी को लेकर रेलवे प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भागलपुर से जमालपुर के रास्ते आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस का परिचालन करीब 16 घंटे की देरी से हुआ, जबकि कई अन्य ट्रेनें इसी रूट पर इससे कम समय में जमालपुर से आनंद विहार की दूरी तय कर लेती हैं।

बताया जा रहा है कि ठंड के कारण फरवरी तक रेलवे ने गरीब रथ एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन किया है। इसके साथ ही सप्ताह में तीन दिन चलने वाली इस ट्रेन के एक दिन के परिचालन को बंद कर इसे सप्ताह में दो दिन चलाने का निर्णय लिया गया, ताकि ट्रेन को समय पर चलाया जा सके। बावजूद इसके, घंटों की देरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।

रेलवे समय सारणी के अनुसार भागलपुर से चलकर आनंद विहार जाने वाली 22405 अप गरीब रथ एक्सप्रेस का जमालपुर स्टेशन पर निर्धारित समय दोपहर 2:40 बजे है। लेकिन, मंगलवार को यह ट्रेन अपने तय समय से करीब 16 घंटे विलंब से चलकर बुधवार की सुबह लगभग 6:30 बजे जमालपुर स्टेशन पहुंची।

रेल यात्री पंकज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें हर हाल में बुधवार को आनंद विहार, दिल्ली पहुंचना था और उनका आरक्षण भी गरीब रथ एक्सप्रेस में था। लेकिन ट्रेन के अत्यधिक विलंब से चलने के कारण वे समय पर दिल्ली नहीं पहुंच सके। मजबूरन उन्होंने अपना ऑनलाइन टिकट रद कर दिया। यात्रियों का कहना है कि यदि समय पर सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, तो परेशानी कुछ हद तक कम हो सकती है।

डायल 139 की सहायता जमालपुर रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनों में रेल यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रेलवे सुरक्षा बल ने ट्रेनों में यात्रा कर रहे यात्रियों को 139 की सहायता लेने के लिए जागरूक किया। आरपीएफ कॉन्स्टेबल पूजा कुमारी भागलपुर से चलकर आनंद विहार तक जाने वाली विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस सहित अन्य कई ट्रेनों में रेल यात्रियों को खासकर महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी या सहायता लेने के लिए रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर काल करके मदद लेने के लिए जागरूक करती दिखीं।

यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी होने पर इस नंबर से सहायता लेने के लिए जागरूक करने के साथ-साथ अन्य दूसरे रेल यात्रियों को भी जागरूक करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही थी। यात्रियों को यात्रा के दौरान नशीले पदार्थों के सेवन एवं सामानों की सुरक्षा के लिए भी जागरूक कर रही थी।

यात्रियों ने क्या कहा? दीपक कुमार पासवान ने कहा गरीब रथ से डीडीयू जंक्शन उतर कर पूजा अर्चना करने के लिए बनारस जाना था। मंगलवार की रात से ही बनारस स्थित होटल को भी बुक कर लिया गया था, लेकिन ट्रेन के इतने विलंब से परिचालन होने की वजह से सारी प्लानिंग चौपट हो गई। यात्रा स्थगित करनी पड़ा।

आदर्श सिन्हा ने बताया ठंड में भी ट्रेनों के समय से परिचालन का जो दावा किया जाता है वह अभी से उल्टा दिखाई दे रहा है। ठंड की दस्तक हुई है परंतु कोहरे की चादर से अभी लोगों को रहता है। गरीब रथ 16 घंटा विलंब से चल रही है। रेलवे को महत्वपूर्ण ट्रेन के लिए संवेदनशीलता पूर्वक विचार करना चाहिए।