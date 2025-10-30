Language
    अमित शाह का राहुल पर 'छठ अपमान' वाला तीर, कहा- पीएम का जितना अपमान, कमल उतना खिलेगा

    By RAJNISH KUMAREdited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:41 PM (IST)

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तारापुर में राहुल गांधी पर छठ मैया का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल को सनातन धर्म और परंपराओं का महत्व नहीं पता, क्योंकि उनका ननिहाल इटली में है। शाह ने जनता से सम्राट चौधरी को जिताने की अपील की और राजद-कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने एनडीए शासन में तारापुर के विकास और कानून व्यवस्था की बात कही।

    अमित शाह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला

    जागरण संवाददाता, मुंगेर। तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लिए वोट मांगने असरगंज पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। 

    उन्होंने कहा कि बिहार के बाद यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र में छठ मैया की पूजा धूमधाम से हुई। माताएं और बहनों ने मां की अराधना की। दिल्ली में भी इस बार बिहार के लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। 

    राहुल बाबा ने छठ मैया का अपमान किया

    पूजा के बाद बिहार पहुंचे कांग्रेस के राहुल बाबा ने छठ मैया का अपमान किया। उन्हें देश की सनातन और परंपरा से कोई मतलब नहीं है। उनका ननिहाल इटली है, इस कारण महापर्व का महत्व उन्हें नहीं मालूम है। वह अब प्रधानमंत्री के बाद छठ मैया का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का जितना अपमान करोगे, उतना कमल खिलेगा। 

    उन्होंने कहा कि तारापुर में शहीद दिवस का राजकीय दर्जा मुख्यमंत्री ने दिया है, यह समारोह राजकीय के रूप में मनाया जा रहा है। आप लोग सम्राट चौधरी को जीत दिलाकर पटना भेजें, उन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। राजद-कांग्रेस वाले नए कपड़े में नया जंगल लेकर आना चाहते हैं। 

    एनडीए के शासन में तारापुर विकास का कॉरिडोर बनाएंगे। लालू-राबड़ी के शासन में 11 नरसंहार हुए, अपहरण, डकैती, लूट की घटनाएं बढ़ी। नीतीश कुमार के शासन में एक भी नरंसहार नहीं हुए। यहां कानून का राज है। मुंगेर की धरती प्रभु राम और माता सीता से जुड़ा है। यह धरती रामायण सर्किट से जुड़ेगा।