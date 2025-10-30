अमित शाह का राहुल पर 'छठ अपमान' वाला तीर, कहा- पीएम का जितना अपमान, कमल उतना खिलेगा

जागरण संवाददाता, मुंगेर। तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लिए वोट मांगने असरगंज पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बिहार के बाद यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र में छठ मैया की पूजा धूमधाम से हुई। माताएं और बहनों ने मां की अराधना की। दिल्ली में भी इस बार बिहार के लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी।

राहुल बाबा ने छठ मैया का अपमान किया पूजा के बाद बिहार पहुंचे कांग्रेस के राहुल बाबा ने छठ मैया का अपमान किया। उन्हें देश की सनातन और परंपरा से कोई मतलब नहीं है। उनका ननिहाल इटली है, इस कारण महापर्व का महत्व उन्हें नहीं मालूम है। वह अब प्रधानमंत्री के बाद छठ मैया का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का जितना अपमान करोगे, उतना कमल खिलेगा।

उन्होंने कहा कि तारापुर में शहीद दिवस का राजकीय दर्जा मुख्यमंत्री ने दिया है, यह समारोह राजकीय के रूप में मनाया जा रहा है। आप लोग सम्राट चौधरी को जीत दिलाकर पटना भेजें, उन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। राजद-कांग्रेस वाले नए कपड़े में नया जंगल लेकर आना चाहते हैं।