    Amit Shah Bihar Rally: अमित शाह 6 दिन में 2 बार मुंगेर में, सम्राट चौधरी के लिए मांगेंगे वोट; तारापुर सीट की सियासत गर्म

    By Rajnish Kumar Edited By: Alok Shahi
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 07:20 PM (IST)

    Amit Shah Bihar Rally: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में विधानसभा चुनावों के लिए सक्रिय हैं। वे मुंगेर में छह दिनों में दूसरी बार रैली करेंगे और भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी के लिए वोट मांगेंगे। इस दौरान तारापुर विधानसभा सीट की सियासी सरगर्मी भी बढ़ेगी। अमित शाह का दौरा इस क्षेत्र में चुनावी माहौल को और तेज करेगा।

    Amit Shah Bihar Rally: अमित शाह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लिए वोट मांगने तारापुर के असरगंज पहुंच रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, मुंगेर। Amit Shah Bihar Rally बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छह दिन में दूसरी बार मुंगेर पहुंच रहे हैं। 25 अक्टूबर को उनकी जनसभा मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के नौवागढ़ी में हुई थी। इस बार गुरुवार, 30 अक्टूबर को वे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लिए वोट मांगने तारापुर के असरगंज पहुंच रहे हैं। तारापुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 30 हजार वैश्य समुदाय का वोटर है। राजद ने वहां से वैश्य को उम्मीदवार बनाया है।

    अमित शाह के तारापुर आने के पीछे मकसद यह है कि भाजपा के कोर वोटर वैश्य समाज के वोटों का बिखराव किसी सूरत में नहीं हो। गृह मंत्री की जनसभा कार्यक्रम को लेकर तैयारी चल रही है। जनसभा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। डीएम-एसपी ने सभा स्थल का जायजा भी लिया है। इधर, एक हफ्ते में अमित शाह का लगातार दो-दो बार जनसभा करना विरोधी खेमें में चर्चा का विषय है। अब देखना है कि इस सभा के बाद वैश्य वोटर कितने गोलंबद होंगे।