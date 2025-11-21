Language
    छिनतई में नाकाम हुआ तो यात्री पर एसिड से किया हमला, मुंगेर से जीआरपी ने किया गिरफ्तार

    By Rajnish kumarEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 07:47 PM (IST)

    मुंगेर में एक यात्री के साथ छिनतई की कोशिश हुई, जिसमें नाकाम रहने पर उस पर एसिड से हमला किया गया। जीआरपी ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस घटना की तह तक जाने के लिए जांच कर रही है।

    यात्री पर एसिड से किया हमला

    संवाद सहयोगी, मुंगेर। जसीडीह रेलवे स्टेशन पर छिनतई की असफल कोशिश के दौरान ट्रेन की खिड़की से यात्री पर एसिड फेंककर फरार हुए बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित यात्री द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर जसीडीह जीआरपी पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की। 

    रिमांड पर लेकर जसीडीह रवाना

    जांच के क्रम में आरोपी की पहचान मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के बेलन बाजार निवासी सुनील साह के रूप में हुई। शुक्रवार को जसीडीह जीआरपी थाना के एएसआई रविंद्र उरांव पुलिस टीम के साथ बेलन बाजार पहुंचे और छापेमारी कर आरोपित सुनील साह को गिरफ्तार कर लिया। 

    गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा। मेडिकल औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पुलिस उसे रिमांड पर लेकर जसीडीह रवाना हो गई। 

    आरोपी के इतिहास की जांच

    पुलिस का कहना है कि आरोपी के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि वह किसी गिरोह से जुड़ा है या नहीं। 

    अधिकारियों ने बताया कि एसिड फेंकने जैसा गंभीर अपराध न केवल कानूनन दंडनीय है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा भी है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।