मधुबनी में बदमाशों का आतंक, बरात जा रहे युवक के सीने में मारी गोली

जागरण संवाददाता, खजौली। स्थानीय थाना क्षेत्र के कसमा गांव में गुरुवार कर देर रात घर से बरात जा रहे एक युवक को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी।

जख्मी युवक अशोक कुमार सिंह के पुत्र अमित कुमार (25) को नाजुक हालत में स्थानीय पीएचसी से मधुबनी रेफर कर दिया गया है। युवक के सीने में गोली लगी है।

चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति नाजुक थी। पुलिस देर रात से ही मामले की छानबीन में जुटी है।

