जब इंतजार टूटा तो उम्मीद जगी, ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से दूसरी बार कमला नदी पर बनाया चचरी पुल

संवाद सहयोगी, झंझारपुर (मधुबनी)। परतापुर घाट पर कमला नदी एक बार फिर ग्रामीणों की सामूहिक इच्छाशक्ति और श्रमदान की गवाह बनी है। नदी पार करने के लिए ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से दोबारा चचरी पुल का निर्माण कर आवागमन बहाल कर दिया है।

यह अस्थायी पुल हर वर्ष छठ पूजा के अवसर पर लाखों रुपये खर्च कर बनाया जाता है और नदी पार के दर्जनों गांवों के लोगों के साथ-साथ किसानों के लिए जीवनरेखा साबित होता है। आमतौर पर छह से आठ महीने तक सुरक्षित रहने वाला यह चचरी पुल इस वर्ष छठ पूजा के बाद नवंबर की शुरुआत में जलस्तर बढ़ने से बह गया था।

पुल टूटने से आमजन, छात्र, मरीज और किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में ग्रामीणों ने हालात से हार मानने के बजाय फिर एकजुट होकर श्रमदान व सहयोग से परतापुर घाट पर चचरी पुल का पुनर्निर्माण कर दिया।

नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या सात के पार्षद गंगा प्रसाद यादव, पूर्व वार्ड पार्षद श्यामनारायण यादव, समाजसेवी ललन यादव, घूरन मुखिया, मंगनू यादव, शिव पासवान सहित अन्य लोगों ने बताया कि यह सिलसिला वर्षों से चलता आ रहा है।

छठ पूजा से पहले ग्रामीण चंदा और श्रमदान के माध्यम से पुल तैयार करते हैं, ताकि नदी पार के गांवों का संपर्क बना रहे। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले करीब पांच दशकों से परतापुर घाट पर स्थायी पुल की मांग उठती रही है, लेकिन आज तक यह सपना पूरा नहीं हो सका।

यदि यहां पक्का पुल बन जाए तो दर्जनों गांवों को झंझारपुर बाजार, अनुमंडल मुख्यालय, न्यायालय, अस्पताल, कॉलेज और एनएच-27 से सीधा और सुगम संपर्क मिल जाएगा। साथ ही किसानों को खेतों तक पहुंचने में सहूलियत होगी और स्थानीय विकास को भी गति मिलेगी।