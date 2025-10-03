Language
    मधुबनी के शनिधाम नवग्रह मंदिर में असामाजिक तत्वों ने मूर्तियों को तोड़ा, सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस

    By Pradeep Mandal Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:30 PM (IST)

    मधुबनी के गिलेशन बाजार स्थित शनिधाम नवग्रह मंदिर में दशहरा के दौरान असामाजिक तत्वों ने मूर्तियों को तोड़ दिया। पुजारी ने सुबह मंदिर खुला पाया और मूर्तियों को क्षतिग्रस्त देखा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विधायक ने भी घटनास्थल का दौरा किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और एफएसएल टीम भी जांच कर रही है।

    घटनास्थल पर पहुंच मामले की जांच-पड़ताल करते पुलिस निरीक्षक सह नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सहित अन्य। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, मधुबनी। जहां सभी लोग दशहरा के दौरान मां दुर्गा की विदाई करने में लगे थे। इसी बीच गुरुवार की देर रात असामाजिक तत्वों ने शहर के गिलेशन बाजार स्थित शनिधाम नवग्रह मंदिर में एक दर्जन से अधिक मूर्तियों को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया।

    शुक्रवार की सुबह मंदिर के पुजारी पवन कुमार अग्रवाल जब मंदिर खोलने आए तब वहां का नजारा देख हक्के-बक्के रह गए। मंदिर के पुजारी पवन दास ने बताया कि अन्य दिनों की भांति वह गुरुवार की शाम संध्या आरती कर शाम 7.30 बजे मंदिर लगा वह चले गए थे।

    शुक्रवार की सुबह जब मंदिर खोलने आए तब देखा गेट खुला हुआ था और मंदिर में रखे समान और मूर्तियां बिखरे पड़े थे।

    असामाजिक तत्वों ने गुरुवार की देर रात गिलेशन बाजार स्थित शनि मंदिर में घुस राहु-केतु सहित अन्य देवी-देवताओं की कल 13 मूर्तियों को तोड़ क्षतिग्रस्त कर दिया।

    इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक सह नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार अपनी पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। मंदिर के भीतर का नजारा देख सभी आश्चर्यचकित रह गए।

    बता दें कि नगर विधायक के आवास से महज चंद कदमों की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व उद्योग मंत्री सह स्थानीय विधायक समीर कुमार महासेठ भी घटनास्थल पर पहुंच गए।

    उन्होंने उपस्थित पदाधिकारी से मामले के हर बिंदुओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान की मदद से जांच करने की मांग किया। उन्होंने कहा कि इस घटना में संलिप्त दोषी व्यक्ति के विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई किया जाए।

    मामले की गंभीरता को देखते हुए टेक्निकल सेल एवं एफएसएल टीम को भी जांच पड़ताल के लिए बुला लिया गया। मंदिर में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। जिस कारण पुलिस मंदिर की ओर आने-जाने वाले सड़क पर विभिन्न दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुट गई है।

    वहीं, उक्त घटना से शहर में तरह-तरह की चर्चाएं होने लगी है। अन्य वरीय प्राधिकारियों ने भी घटनास्थल पर पहुंच जांच पड़ताल करते हुए स्थिति का जायजा लिया।

    क्या कहते हैं पदाधिकारी

    गिलेशन बाजार स्थित शनिधाम नवग्रह मंदिर में हुए घटना का एफएसएल टीम के द्वारा जांच किया जा रहा है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन टीम कर रही है। प्रथम दृष्टया यह किसी विक्षिप्त मानसिक व्यक्ति के द्वारा घटना की गई प्रतीत हो रही है। घटना का उद्भेदन करने के लिए नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है। योगेंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक मधुबनी