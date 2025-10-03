मधुबनी के शनिधाम नवग्रह मंदिर में असामाजिक तत्वों ने मूर्तियों को तोड़ा, सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, मधुबनी। जहां सभी लोग दशहरा के दौरान मां दुर्गा की विदाई करने में लगे थे। इसी बीच गुरुवार की देर रात असामाजिक तत्वों ने शहर के गिलेशन बाजार स्थित शनिधाम नवग्रह मंदिर में एक दर्जन से अधिक मूर्तियों को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया।

शुक्रवार की सुबह मंदिर के पुजारी पवन कुमार अग्रवाल जब मंदिर खोलने आए तब वहां का नजारा देख हक्के-बक्के रह गए। मंदिर के पुजारी पवन दास ने बताया कि अन्य दिनों की भांति वह गुरुवार की शाम संध्या आरती कर शाम 7.30 बजे मंदिर लगा वह चले गए थे।

शुक्रवार की सुबह जब मंदिर खोलने आए तब देखा गेट खुला हुआ था और मंदिर में रखे समान और मूर्तियां बिखरे पड़े थे।

असामाजिक तत्वों ने गुरुवार की देर रात गिलेशन बाजार स्थित शनि मंदिर में घुस राहु-केतु सहित अन्य देवी-देवताओं की कल 13 मूर्तियों को तोड़ क्षतिग्रस्त कर दिया।

इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक सह नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार अपनी पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। मंदिर के भीतर का नजारा देख सभी आश्चर्यचकित रह गए।

बता दें कि नगर विधायक के आवास से महज चंद कदमों की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व उद्योग मंत्री सह स्थानीय विधायक समीर कुमार महासेठ भी घटनास्थल पर पहुंच गए।

उन्होंने उपस्थित पदाधिकारी से मामले के हर बिंदुओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान की मदद से जांच करने की मांग किया। उन्होंने कहा कि इस घटना में संलिप्त दोषी व्यक्ति के विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई किया जाए।