यूपी के सीएम का आह्वान, इस क्षेत्र को कभी घुसपैठियों के लिए लांचिंग पैड मत बनने दें

संवाद सहयोगी, बेनीपट्टी (मधुबनी)। Bihar Vidhan Sabha Chunav: राजद-कांग्रेस जंगलराज, आरजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। यह क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। घुसपैठियों को लांचिंग पैड मत बनाने दीजिए। जो राम का नहीं, वह किसी का नहीं। ये बातें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिस्फी प्रखंड के सिमरी उच्च विद्यालय के मैदान में बिस्फी से भाजपा प्रत्याशी हरिभूषण ठाकुर बचौल के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रविवार को कहीं। बोले, पीएम मोदी तथा नीतीश की जोड़ी ने बिहार में अदभूत विकास एवं गरीब कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाकर सुशासन देने का काम किया है। डबल इंजन की सरकार में जो विकास की काम हुई वह पिछले सरकार में नहीं हुई।

मां जानकी एवं मधुबनी की पावन धरती कालिदास व विद्यापति की पवित्र पावन धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। मधुबनी की पेंटिंग को यूपी के अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दूसरे देश के पीएम एवं राष्ट्रपति को मधुबनी पेंटिंग देकर सम्मानित करते हैं।

बिहार लोकनायक जय प्रकाश, माता जानकी एवं महाबीर, गौतम बुद्ध की धरती है। एनडीए एवं महागठबंधन को आपने जांचा व परखा है। आज बिहार में एनआईटी, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स सहित अन्य सुविधा उपलब्ध है। बिहार ने नालंदा विश्व विद्यालय दिया। जिसका गौरवशाली इतिहास है। लेकिन उस बिहार के सामने संकट खड़ा करने वाले कौन है। जब बिहार में जंगलराज था। बिहार बीमारू हो गया था। तब नीतीश कुमार ने दल दल से बाहर निकाल कर बिहार को विकास के मार्गों पर लाने का काम किया है।

बिहार में जंगलराज लाने वाले कौन लोग हैं। जंगलराज में बहन, बेटियों, व्यापारियों की सुरक्षा पर संकट था। आरजकता का माहौल था। इसका भागीदारी कांग्रेस व राजद के हैं। आरजेडी के शासन में 30 हजार लोगों का अपहरण हुआ। जंगलराज में इंजीनियर, डॉक्टर, व्यापारी, आम जनता सुरिक्षत नहीं थे। यूपी में बेटी व व्यापारियों की सुरक्षा में अगर कोई सैंध लगता है तो उसे यमराज के पास भेज दिया जाता है। यूपी में माफियों की संपत्ति को जब्त गरीबों का हबेली बनाया जा रहा है।

राजद कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के विरोध में वकील खड़ा कर पैरवी किया। मोदी एवं नीतीश की जोड़ी ने गरीबों को मुफ्त अनाज दिया। 125 यूनिट बिजली फ्री की है।