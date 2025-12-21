Bihar Latest news : मधुबनी में शार्ट सर्किट से दो दुकानों में लगी आग से लाखों की क्षति

जागरण संवाददाता, मधुबनी। रविवार की रात शहर के महंती लाल चौक स्थित दो दुकान में विद्युत शार्ट सर्किट से आग लगने के कारण लाखों रुपए के सामान जलकर नष्ट हो गए। विद्युत शार्ट सर्किट से लगे आग की चपेट में आने से गुड्डू कुमार पोद्दार के रंग की दुकान तथा राजू साह के जयंती कम्युनिकेशन जल कर राख हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रतिदिन की भांति दुकान बंद कर सभी अपने घर चले गए थे। रात के लगभग 11 से 12 बजे के आसपास विद्युत शार्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। दुकान में आग लगने की सूचना मिलते ही लोग शोर मचाते हुए घटनास्थल के पास पहुंच गए। लोगों ने तत्काल घटना की सूचना अग्निशमन विभाग एवं डायल 112 को दिया।

सूचना मिलने के कुछ देर बाद ही अग्निशमन विभाग घटनास्थल पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गुड्डू पोद्दार के रंग की दुकान में रखे लगभग 12-15 लाख रुपए के सामान एवं राजू साह के दुकान के लगभग चार लाख रुपए मुल्य के सामान जलकर राख हो गए।

यह तो गनीमत रही कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, अन्यथा आसपास के दुकानों एवं घरों में भी आग फैल जाती। स्थानीय लोगों ने उक्त शॉर्ट सर्किट घटना को लेकर विद्युत विभाग को दोषी ठहराते हुए बताया कि जर्जर विद्युत ट्रांसफार्मर डालने के कारण आए दिन शॉर्ट सर्किट की घटना होती है। विद्युत विभाग जर्जर हो चुके विद्युत ट्रांसफार्मर को बदलने के बजाय किसी बड़ी घटना के होने का इंतजार कर रही है।