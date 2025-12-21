Bihar Latest news : मधुबनी में शार्ट सर्किट से दो दुकानों में लगी आग से लाखों की क्षति
मधुबनी के महंती लाल चौक में शॉर्ट सर्किट से दो दुकानों में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। गुड्डू कुमार पोद्दार की रंग की दुकान और राजू साह के जयंती क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मधुबनी। रविवार की रात शहर के महंती लाल चौक स्थित दो दुकान में विद्युत शार्ट सर्किट से आग लगने के कारण लाखों रुपए के सामान जलकर नष्ट हो गए। विद्युत शार्ट सर्किट से लगे आग की चपेट में आने से गुड्डू कुमार पोद्दार के रंग की दुकान तथा राजू साह के जयंती कम्युनिकेशन जल कर राख हो गए।
प्रतिदिन की भांति दुकान बंद कर सभी अपने घर चले गए थे। रात के लगभग 11 से 12 बजे के आसपास विद्युत शार्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। दुकान में आग लगने की सूचना मिलते ही लोग शोर मचाते हुए घटनास्थल के पास पहुंच गए। लोगों ने तत्काल घटना की सूचना अग्निशमन विभाग एवं डायल 112 को दिया।
सूचना मिलने के कुछ देर बाद ही अग्निशमन विभाग घटनास्थल पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गुड्डू पोद्दार के रंग की दुकान में रखे लगभग 12-15 लाख रुपए के सामान एवं राजू साह के दुकान के लगभग चार लाख रुपए मुल्य के सामान जलकर राख हो गए।
यह तो गनीमत रही कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, अन्यथा आसपास के दुकानों एवं घरों में भी आग फैल जाती। स्थानीय लोगों ने उक्त शॉर्ट सर्किट घटना को लेकर विद्युत विभाग को दोषी ठहराते हुए बताया कि जर्जर विद्युत ट्रांसफार्मर डालने के कारण आए दिन शॉर्ट सर्किट की घटना होती है। विद्युत विभाग जर्जर हो चुके विद्युत ट्रांसफार्मर को बदलने के बजाय किसी बड़ी घटना के होने का इंतजार कर रही है।
शॉर्ट सर्किट से लगी आग
बाबूबरही, संवाद सहयोगी। थाना क्षेत्र के बलिराजपुर गांव निवासी शैलेश कुमार मिश्रा के घर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मध्य रात को आग की लपटे देख लोग जगे। तब तक इनके एस्बेस्टसनुमा घर, इनमें रखे सामान, एक बाइक तथा एक दुधारू भैंस जलकर राख हो गया था। स्थानीय लोगों के प्रयास तथा सूचना पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ी आग पर काबू पाने में सफल रहे। घटना की सूचना पर सीओ लीलावती कुमारी ने राजस्व कर्मचारी से घटनास्थल की जांच कराई। सीओ ने कहा कि तत्काल पीडि़त परिवार को पोलीसीट उपलब्ध करा दिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।