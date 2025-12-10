मधुबनी में सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, बगैर पोस्टमार्टम हुआ अंतिम संस्कार

जागरण संवाददाता, बाबूबरही(मधुबनी)। बाइक दुर्घटना में जख्मी तिरहुता गांव के दो युवकों की मौत हो गई है। स्वजनों ने दोनों का बगैर पोस्टमार्टम कराए अंतिम संस्कार कर दिया है। जानकारी हो कि मंगलवार देर शाम तिरहुता गांव निवासी मो मुर्तजा एवं रामबाबू एक साथ बाइक से मधुबनी से अपने घर लौट रहे थे।

इनकी बाइक पिपराघाट के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिसमें मो मुर्तुजा के पैर टूट गए। जख्मी मुर्तजा ने घटना की जानकारी अपने पुत्र सद्दाम को देते पिपराघाट बुलाया। ताकि पिता को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा सके। ढलान के निकट बाइक दुर्घटनाग्रस्त लोगों की माने तो उस वक्त सद्दाम एवं इसी गांव के सोनू राम मधुबनी से लौट रहे थे। भटगामा और लालापट्टी के बीच नवटोलिया ढलान के निकट इनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई । जिसमें दोनों बुरी तरह जख्मी हुए।