Madhubani News: एक ही गांव में दो मौतें, एक पेड़ पर लटका मिला, दूसरा बेरहमी से मारा गया... आखिर सच क्या है?

संवाद सहयोगी, बासोपट्टी (मधुबनी) : बिहार के मधुबनी जिले बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मानसिंहपट्टी गांव के रहने वाले दो युवक का शव एक ही दिन मिलने के बाद गांव में कोहराम मच गया। सर्वप्रथम मंगलवार के अलहे सुबह कौआहा गांव के निकट एक युवक का शव पेड़ पर लटके अवस्था में मिला।

युवक के शव को पेड़ से उतार कर पुलिस ने अपने कब्जे में लिया एवं शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। जिसके बाद पुलिस अज्ञात युवक के पहचान में जुट गई। कुछ घंटे बाद पुलिस ने कौआहा गांव में मिले शव की पहचान कर ली।

जिसकी पहचान हरलाखी थाना क्षेत्र के हुराही निवासी गुलाब मंडल के पुत्र दिनेश मंडल (25) के रूप में की गई। वह बासोपट्टी के मानसिंहपट्टी गांव में अपने ननिहाल में रहकर जीवन यापन करते था। कौआहा में मिले युवक का शव मिलने के मामले में पुलिस का मानना था कि प्रथमदृष्टया देखने से पता चला कि युवक पेड़ में लटक कर फांसी लगा ली है। हालांकि यह हत्या है या आत्महत्या इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

जिसके कुछ ही देर बाद मानसिंहपट्टी गांव में आम के बगीचे के निकट पुआल के पास मानसिंहपट्टी गांव के शिवजी सहनी के पुत्र सिकेंदर सहनी उर्फ सेठी (उम्र 25) का शव मिला। जब ग्रामीण बगीचे की ओर गए थे तो अचानक उनकी नजर युवक के शव पर पड़ी और बगल में खून के छींटे दिखाई दिये।

ग्रामीणों ने युवक की पहचान कर घटना की जानकारी पुलिस को दी। मानसिंहपट्टी गांव निवासी सिकेन्दर सहनी की हत्या पेट में तेज हथियार से गोदकर की गई है। मानसिंहपट्टी गांव के रहने वाले दो युवक का अलग-अलग जगह पर शव मिलने से दोनों के बीच आपसी कनेक्शन की आशंका जाहिर की गयी है।

घटना को लेकर एफएसएल टीम, एसएसबी डाग स्क्वायड टीम, तकनीकी अनुसंधान टीम बारीकी से घटना की जांच में जुट गई है। इधर, घटना की सूचना मिलते ही जयनगर डीएसपी राघव दयाल, सर्किल इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह, थानाध्यक्ष विकास कुमार सहित कई अधिकारी पहुंचकर परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

एक ही गांव के दोनों युवक का शव मिलने के बाद घटना के विरोध में ग्रामीणों ने बासोपट्टी कलुआही मुख्य सड़क कुछ देर के लिए जाम कर टायर जलाकर प्रदर्शन करने लगे। करीब आधे घंटे तक मुख्य सड़क जाम रहने से वाहनों की लंबी कतार लग गई।

पुलिस अधिकारी एवं स्थानीय लोगों के समझाने बुझाने के बाद परिजनों एवं ग्रामीणों को समझाया बुझाया गया। जिसके बाद दूसरे युवक के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। गौरतलब है की एक ही गांव के दो युवक की हत्या होना और दोनों शव अलग-अलग जगह मिलना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।