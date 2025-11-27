पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा, इस बार जयनगर में मनाया जाएगा कमला महोत्सव

संवाद सहयोगी, जयनगर (मधुबनी)। विधानसभा चुनाव के बाद खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद के पर्यटन सह कला संस्कृति एवं युवा विभाग के कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद गुरुवार को जयनगर के किसान भवन में एनडीए द्वारा जन आभार सह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया।

जदयू नेता मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता व भाजपा नेता अमरेश झा व सूरज गुप्ता के संचालन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि आज मैं जो भी कुछ हूं, आपके स्नेह प्यार का नतीजा है। आपने हमें भेजा और बिहार सरकार ने हमें मंत्री बनाया।

उन्होंने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जयनगर में कमला महोत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंत्री बनने के साथ ही मैंने माता जानकी की दर्शन करने के लिए सीतामढी के पुनौराधाम पहुंचा। जहां अयोध्या के तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा माता सीता का भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है।

मंदिर निर्माण को लेकर सीतामढी में समीक्षात्मक बैठक की और भूमि अधिग्रहण कार्य पूरा हो गया है। जमीन सीमांकन कार्य शुरू हो चुका है। जानकी मंदिर का टेंडर की प्रक्रिया को पूरा हो गई है। डिजाइन एक माह में पूरा होगा। माता सीता का मंदिर देश का देश का गौरव होगा। अयोध्या और सीतामढी को रामायण सर्किट से जोड़ा जाएगा। फुलहर के गिरजा स्थान के लिए 32 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। विश्वामित्र एवं कल्याणेश्वर का सर्वे कार्य पूरा हो चुका है। जयनगर के शिलानाथ मंदिर को पर्यटक स्थलों में शामिल करने के लिए पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि खजौली की जनता में मुझे इस बार चुनाव में 49.5 प्रतिशत वोट दिया है। भारत को विश्व के मानचित्र पर आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं एनडीए गठबंधन के नेताओं ने जीतोर मेहनत कर रहे हैं।

विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जिस बूथ पर कम मतदान हुआ या अधिक वोट मिला। उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। उन्होंने एनडीए कार्यकर्ताओं से 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू करने का आह्वान किया।

देश को बहुत तेजी से गति मिला है। हम सब को मिल कर बिहार को विकसित राज्य बनाना है। आधारभूत संरचना को ठीक करने के लिए सड़क, बिजली, पानी प्रयाप्त है। अब पलायन और बेरोजगारी के रोकथाम पर काम किया जा रहा है।

इस पंचवर्षीय में एक करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कई कोरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। बिहार में पर्यटन की आपार संभावना है। कई राज्यों की अर्थव्यवस्था पर्यटक से चलती है। कई सर्किट पर काम किए जा रहे हैं।

में उन लोगों से कहना चाहता हूं जो भू-माफिया, शराब माफिया समेत अन्य अवैध गतिविधी से जुड़े हैं। वे या तो धंधा बंद कर दे या राज्य छोड़ दे। ऐसे कारोबार करने वाले बचेंगे नहीं। कानून व्यवस्था बिहार सरकार की पहली प्राथमिकता है। मैं उन अधिकारियों और हम में से भी ऐसे लोग सतर्क हो जाए। किसी भी सूरत में वैसे लोग बख्शा नहीं जाएगा।