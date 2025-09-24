नमो भारत रैपिड ट्रेन में TTE का एक्शन, चालाकी करते पकड़े गए 36 रेल यात्री; फिर जो हुआ...
जयनगर से पटना जाने वाली नमो भारत रैपिड ट्रेन में टिकट जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान में 36 यात्रियों से 16670 रुपये का जुर्माना वसूला गया। बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। यात्रियों ने इस अभियान की सराहना की जिससे वैध टिकट वाले यात्रियों को सुविधा होगी। रेलवे ने कहा कि यह अभियान जारी रहेगा और इससे राजस्व में वृद्धि होगी।
संवाद सहयोगी जयनगर। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक व सीनियर डीसीएम के निर्देश पर जयनगर से पटना के बीच चलने वाली नमो भारत रैपिड ट्रेन में सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया।
बुधवार की सुबह मंडल के डीसीएम राकेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में जयनगर बेस के सीटीटीआई अर्जुन राउत के साथ जयनगर व दरभंगा टीटीई के सहयोग से नमो भारत रैपिड ट्रेन में जयनगर से बरौनी रेल खंड पर विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया।
टिकट चेकिंग अभियान में 36 रेल यात्रियों से करीब 16 हजार 670 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जयनगर से पटना के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 94803 नमो भारत रैपिड ट्रेन के जयनगर से प्रस्थान करने के बाद मंडल के वरीय अधिकारियों के निर्देश पर जयनगर व दरभंगा बेस से टीटीई के सहयोग से ट्रेन में टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया।
इस अभियान में उक्त ट्रेन से बिना टिकट यात्रा करने वाले के अलावे अन्य ट्रेन के टिकट से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों से जुर्माना वसूल किया गया।
नमो भारत ट्रेन में टीटीई के द्वारा सघन टिकट चेकिंग अभियान को यात्रा कर रहे लोगों ने रेल प्रशासन की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इससे उचित यात्रा टिकट लेकर यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को यात्रा करने में परेशानी नहीं होगी। उक्त ट्रेन में बिना टिकट लेकर यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के द्वारा सीट पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। जिससे उचित टिकट लेकर यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को परेशानी होती रहती है।
रेलवे के वाणिज्य विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि रेल प्रशासन के द्वारा टिकट चेकिंग अभियान जयनगर दरभंगा रेल खंड पर लगातार चलाया जाएगा। इस अभियान से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं होगी और रेलवे को राजस्व का लाभ होगा।
