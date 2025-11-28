Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Madhubani News : सदमे ने छीनी थी मानसिक शांति, 41 दिनों से लापता वृद्धा का मिला सड़ा गला शव

    By Sudesh Kumar Mishra Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:03 PM (IST)

    मधुबनी जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र में एक 70 वर्षीय महिला का सड़ा-गला शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। महिला 41 दिन पहले लापता हो गई थी और मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मधुबनी जिले के अंधराठाढ़ी में घटनास्थल पर जांच में जुटी पुलिस। जागरण  

    संवाद सहयोगी, अंधराठाढ़ी (मधुबनी)। मधुबनी जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के बटौआ गांव में शुक्रवार को एक महिला का सड़ा-गला शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह गांव के खेतों में एक महिला का बुरी तरह सड़ा-गला शव पड़ा मिला। शव की हालत इतनी खराब थी कि तत्काल पहचान करना मुश्किल हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर जांच की

    सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष मंजुला मिश्रा के नेतृत्व में रुद्रपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से आवश्यक सबूत जुटाए और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की प्रक्रिया शुरू की।

    काफी मशक्कत के बाद गांव के लोगों और परिजनों ने शव की पहचान महरैल निवासी 70 वर्षीय उर्मिला देवी, पति गौरी शंकर झा उर्फ बाबू साहब, वार्ड संख्या 8 के रूप में की। पहचान की पुष्टि होते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

    परिजनों ने बताया कि उर्मिला देवी 41 दिन पहले अपने मायके कर्णपुर गई थीं। वहां से लौटने के क्रम में वे लापता हो गई थीं। उर्मिला देवी अपने दो जवान बेटे को खोने के बाद मानसिक रूप से थोड़ी अस्वस्थ्य हो गई थी। उनका तीसरा बेटा कोलकत्ता में रहता है।

    घर में बस बृद्ध पति- पत्नी रहते थे। परिजन कई दिनों से उनकी तलाश कर रहे थे और इस संबंध में थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। पुलिस भी लगातार उनको तलाश करने में हर स्तर से जुटी रही। बावजूद इसके उनका कोई पता नहीं चल पा रहा था।

    शव मिलने के बाद परिवार सदमे में है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। इस मामले में एसडीपीओ सुबोध कुमार सिन्हा ने बताया कि फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है।

    इनका विशेष पोस्टमार्टम दरभंगा में कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि मृत्यु स्वाभाविक थी, दुर्घटना का मामला है। उन्होंने कहा कि पुलिस हर पहलू पर गंभीरता से जांच कर रही है। घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में दहशत व आशंका का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएँ भी चल रही हैं।