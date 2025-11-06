‘महागठबंधन की सरकार बनी तो हर महिला को एकमुश्त 30 हजार’, तेजस्वी यादव ने दोहराया अपना प्रण

Language
    By Pramod Sarraf Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:16 PM (IST)

    राजनगर में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। उन्होंने वादा किया कि महागठबंधन सरकार बनने पर हर महिला को 30 हजार रुपये और बुजुर्गों को 1500 रुपये पेंशन मिलेगी। उन्होंने 500 रुपये में गैस सिलेंडर और किसानों को मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया। तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर जुमलेबाजी का आरोप लगाया और महागठबंधन को विकास का प्रतीक बताया।

    तेजस्वी यादव ने दोहराया अपना प्रण

    संवाद सहयोगी, राजनगर। राजनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राजनगर स्थित ऐतिहासिक राज मैदान में बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन प्रत्याशी डॉ. विष्णुदेव मोची ऊर्फ राम के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। 

    जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 नवम्बर को पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने जनता से वादा किया कि हमारी सरकार बनते ही मकर संक्रांति के दिन माई-बहिन मान योजना के तहत हर महिला के खाते में एकमुश्त 30 हजार रुपये देने का काम करेगी। 

    हर बुजुर्ग को प्रतिमाह 1500 रुपये 

    नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा कि हमारी सरकार हर बुजुर्ग को प्रतिमाह 1500 रुपये वृद्धावस्था पेंशन देने का काम करेगी। प्रत्येक परिवार को 500 रुपये में गैस सिलिंडर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने 17 महीने की सरकार में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया। जब हमारी सरकार बनेगी,प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी।

    नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए इसे जुमलों की सरकार बताया और कहा कि इन सरकारों ने केवल वादे किए, धरातल पर कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी कारखाना गुजरात में लगाते हैं और सीट बिहार से लेते हैं। अब यह नहीं चलेगा। हमारी सरकार प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए समाज में हाशिए पर रहने वाले लोगों तक विकास की किरण पहुंचाने का काम करेगी। 

    महागठबंधन प्रत्याशी को वोट देने की अपील

    उन्होंने महागठबंधन प्रत्याशी डॉ. विष्णुदेव मोची ऊर्फ राम को माला पहना कर 11 नवम्बर को होने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी को वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की।

    जनसभा को प्रदेश राजद अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल, वरिष्ठ राजद नेता एवं पूर्व विधायक रामअवतार पासवान, पूर्व विधायक गुलाब यादव, महागठबंधन प्रत्याशी डॉ. विष्णुदेव मोची ऊर्फ राम, जिप उपाध्यक्ष संजय यादव, जिला पार्षद मो फैयाज,कुंदन यादव,भागेश्वर यादव, विनोद यादव एवं रमनजीत यादव ने भी सभा को संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि महागठबंधन की सरकार ही बिहार में विकास और सामाजिक न्याय की नई दिशा तय करेगी।