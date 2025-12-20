Language
    मधुबनी में टीचर ने 9वीं की दो छात्रा की कर दी पिटाई, एक बेहोश; विरोध में शिक्षक की भी कर दी धुनाई

    By Shailendra Nath Jha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:20 PM (IST)

    झंझारपुर के एक विद्यालय में, शिक्षक किसन कुमार ने दो छात्राओं को पीटा, जिससे एक छात्रा बेहोश हो गई। इसके बाद अभिभावकों ने शिक्षक की पिटाई कर दी। पुलिस ...और पढ़ें

    विद्यालय पर जुटी भीड़। (जागरण)

    संवाद सूत्र, झंझारपुर। प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय महिनाथपुर में अंग्रेजी के शिक्षक किसन कुमार ने नौवीं की दो छात्राओं को छड़ी से पिटाई कर दी। इसमें एक छात्रा आशा कुमारी पिटाई से बेहोश हो गई। उसका इलाज अनुमंडल अस्पताल में किया गया है।

    इसके विरोध में छात्राओं के अभिभावकों एवं स्थानीय कुछ ग्रामीणों ने विद्यालय परिसर में जमकर बवाल काटा। हंगामा से मन न भरा तो अंग्रेजी के शिक्षक किसन कुमार की जमकर धुनाई कर दी।

    इसकी सूचना किसी माध्यम से बीपीआरओ सह प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रभाकर को मिली। वे विद्यालय पहुंचे तो बीईओ को देखते ही पिटाई के शिकार शिक्षक फफक पड़े। उन्हें किसी तरह सांत्वना देकर चुप कराया। इस मामले को गंभीर मानते हुए मौके से ही प्रभारी बीईओ ने एसडीओ से दूरभाष पर बात की।

    उसके बाद वे शिक्षक को लेकर भैरवस्थान थाना प्राथमिकी दर्ज करने हेतु चले गए। समाचार प्रेषण के समय बीईओ, प्रधान शिक्षक मो. जमील अख्तर एवं पीड़ित सह आरोपी शिक्षक थाना पर मौजूद थे।

    घटना के बारे में जानकारी है कि विद्यालय परिसर में गिट्टी एवं छड़ रखा हुआ था। नौवीं की अभी परीक्षा चल रही है। परीक्षा के बाद दोपहर तीन बजे छात्रा आशा कुमारी एवं कल्पना कुमारी सहित अन्य छात्रा कबड्डी खेलने लगी। शिक्षक ने मनाही की।

    शिक्षक ने कर दी पिटाई

    शिक्षक के अनुसार छात्राओं ने उन्हें इसके बाद चिढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इससे खिन्न होकर शिक्षक ने छात्राओं की पिटाई कर दी। शिक्षक के अनुसार एक छड़ी मारे जबकि छात्रा आशा कुमारी की माता एवं खुद छात्रा ने कहा कि छड़ी से कलाई एवं पीठ पर कई वार किया गया, जिससे वह बेहोश हो गई।

    छात्रा का इलाज अनुमंडल अस्पताल में कराया गया है। बीईओ ने बताया कि अगर शिक्षक ने गलती की तो उसे विभागीय नियमानुकुल सजा दी जाती। इस तरह विद्यालय में अव्यवस्था फैलाना एवं विद्यालय में घुसकर शिक्षक की पिटाई करना बर्दास्त से बाहर है। इसलिए कानून सम्मत कार्रवाई जरूरी है।

    विद्यालय के बाहर कई ग्रामीणों ने बताया कि इस विद्यालय में बराबर कुछ न कुछ अनबन होते रहता है और ग्रामीण और शिक्षक मिलकर मैनेज कर जाते हैं। इस बाद मामला बिगड़ गया। थानाध्यक्ष सत्येन्द्र तिवारी ने बताया कि थाना पर पहुंचकर शिक्षक आवेदन लिख रहे हैं। आवेदन मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।