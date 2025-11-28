भारत-नेपाल सीमा पर SSB की बड़ी कार्रवाई, 111 बोतल शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

संवाद सहयोगी,मधवापुर। भारत-नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी कैंप मधवापुर और परसा कैंप के जवानों ने गुप्त सूचना पर भारत-नेपाल सीमा पर 111 बोतल देशी-विदेशी शराब लदी दो बाइक जब्त किया है। इस कार्रवाई के दौरान दो धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है।

पकड़े गए धंधेबाज की पहचान सीतामढ़ी जिला के पुपरी थाना क्षेत्र के पुपरी निवासी सोनू कुमार व राजा बाबू के रूप में हुई है। उक्त जानकारी देते हुए कैंप इंस्पेक्टर ऋषिकेश कुमार ने दी है।

उन्होंने कहा कि सीमा पर तैनात एसएसबी कैंप मधवापुर व परसा के जवानों को शुक्रवार को गुप्त सूचना मिली कि नेपाल से भारी मात्रा शराब की खेप आने वाली है।

देशी- विदेशी शराब बरामद

सूचना को संज्ञान में लेते हुए एसएसबी जवान व मधवापुर थाना पुलिस संयुक्त रूप से भारत-नेपाल सीमा पीलर संख्या 297/1 परसा गांव के पास सीमा पिलर से 150 मीटर भारतीय क्षेत्र में दो व्यक्ति दो बाइक से आ रहा थे। जांच के दौरान दोनों बाइक पर लदी 111 बोतल विभिन्न किस्मों के देशी- विदेशी शराब बरामद किया।