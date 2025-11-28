Language
    भारत-नेपाल सीमा पर SSB की बड़ी कार्रवाई, 111 बोतल शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

    By Shiv Chandra Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:57 PM (IST)

    भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 111 बोतल देशी-विदेशी शराब जब्त की है। मधवापुर के पास हुई इस कार्रवाई में दो तस्कर गिरफ्तार किए गए, जिनकी पहचान सीतामढ़ी जिले के सोनू कुमार और राजा बाबू के रूप में हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में शराब लदी दो बाइक भी जब्त की गई हैं, और आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

    शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

    संवाद सहयोगी,मधवापुर। भारत-नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी कैंप मधवापुर और परसा कैंप के जवानों ने गुप्त सूचना पर भारत-नेपाल सीमा पर 111 बोतल देशी-विदेशी शराब लदी दो बाइक जब्त किया है। इस कार्रवाई के दौरान दो धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है। 

    पकड़े गए धंधेबाज की पहचान सीतामढ़ी जिला के पुपरी थाना क्षेत्र के पुपरी निवासी सोनू कुमार व राजा बाबू के रूप में हुई है। उक्त जानकारी देते हुए कैंप इंस्पेक्टर ऋषिकेश कुमार ने दी है। 

    उन्होंने कहा कि सीमा पर तैनात एसएसबी कैंप मधवापुर व परसा के जवानों को शुक्रवार को गुप्त सूचना मिली कि नेपाल से भारी मात्रा शराब की खेप आने वाली है। 

    देशी- विदेशी शराब बरामद

    सूचना को संज्ञान में लेते हुए एसएसबी जवान व मधवापुर थाना पुलिस संयुक्त रूप से भारत-नेपाल सीमा पीलर संख्या 297/1 परसा गांव के पास सीमा पिलर से 150 मीटर भारतीय क्षेत्र में दो व्यक्ति दो बाइक से आ रहा थे। जांच के दौरान दोनों बाइक पर लदी 111 बोतल विभिन्न किस्मों के देशी- विदेशी शराब बरामद किया। 

    एसएसबी ने गिरफ्तार धंधेबाज के खिलाफ अग्रतर कार्रवाई हेतु मधवापुर थाना पुलिस को सौंप गया है। इस बाबत थानाध्यक्ष हर्ष राज ने बताया कि पकड़े गए शराब लदी बाइक जब्त कर धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है।