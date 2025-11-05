बिहार चुनाव को लेकर भारत-नेपाल सीमा पर SSB अलर्ट, जटही-पिपरौन व हरिणे बॉर्डर पर सघन जांच
बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र, उत्तर बिहार की 31 सीटों पर मतदान के लिए भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी सतर्क है। जटही-पिपरौन, हरिणे और गंगौर बॉर्डर पर सघन जांच चल रही है। वाहनों और पैदल यात्रियों की तलाशी ली जा रही है, और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। एसएसबी राष्ट्रविरोधी तत्वों पर कड़ी नजर रख रही है ताकि शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित किया जा सके।
हरलाखी, संवाद सहयोगी। बिहार विधानसभा चुनाव में उत्तर बिहार के 31 सीटों पर होने वाली मतदान में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारत नेपाल की सीमा पर तैनात एसएसबी 48 वीं वाहिनी के जवान पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुके हैं। निर्धारित बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सम्पन्न होने को लेकर एसएसबी की ओर से बॉर्डर इलाकों के चौकसी बढ़ा दी गई है।
इसको लेकर भारत नेपाल सीमा के जटही-पिपरौन, हरिणे व गंगौर बॉर्डर पर एसएसबी के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। खासकर भारत नेपाल के बीच के मार्गों से आवागमन करने वालों की तलाशी ली जा रही है। सभी तरह के वाहनों की सघन जांच की जा रही है।
पिपरौन व हरीणे बॉर्डर पर वाहनों के कागजात व ड्राइविंग लाइसेंस के साथ सवारियों के पहचानपत्रों की बारीकी से जांच कर नेपाल व भारत में प्रवेश करने दिया जाता है। पैदल आने जाने वालों पर भी एसएसबी की पैनी नजर बनी हुई है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ व आईडी दिखाने के बाद ही आने जाने दिया जाता है।
राष्ट्रविरोधी तत्वों पर एसएसबी की नजर
इस संबंध में हरीणे कैंप इंचार्ज इंस्पेक्टर परमजीत सिंह व पिपरौन इंचार्ज इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से राष्ट्रविरोधी तत्वों पर एसएसबी की पैनी नजर है। विभागीय अधिकारियों के आदेश पर दोनों देशों के जवान समन्वय बनाकर बॉर्डर पर नजर बनाए हुए हैं।
चुनाव के दौरान बॉर्डर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ, तस्करी की रोकथाम, अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों की धरपकड़, नशीले पदार्थों के आवागमन पर रोक एवं राष्ट्रविरोधी तत्वों से निपटने के लिए एसएसबी के जवान प्रतिबद्ध हैं।
