Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Madhubani News : कार्तिक पूर्णिमा पर यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनों का परिचालन शुरू

    By Braj Mohan Mishra Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 06:46 PM (IST)

    मधुबनी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। रेलवे प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। स्टेशनों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और टिकट काउंटरों की व्यवस्था की गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार के मधुबनी जिले का रेलवे स्टेशन। जागरण

    संवाद सहयोगी, मधुबनी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यात्रियों की संभावित अधिक भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए तथा उनकी यात्रा सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे, समस्तीपुर मंडल द्वारा कार्तिक स्नान स्पेशल अनारक्षित ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये सभी विशेष अनारक्षित ट्रेनें चार नवम्बर को विभिन्न समय पर चलाई गई। ताकि श्रद्धालु पांच नवम्बर, 2025 बुधवार को होने वाले कार्तिक पूर्णिमा स्नान एवं धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित हो सकें। इस दौरान कार्तिक पूर्णिमा स्पेशल ट्रेन जयनगर से मोकामा वाया मधुबनी - दरभंगा - समस्तीपुर - बरौनी - मोकामा होते हुए चलेगी।

    कोच संरचना- 15 (अनारक्षित) यह विशेष ट्रेन जयनगर से 21:00 बजे प्रस्थान करेगी। जो मार्ग में यह मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी होते हुए मोकामा तक जाएगी। यह ट्रेन जयनगर से समस्तीपुर के बीच सभी स्टेशनों पर रुकती हुई जाएगी।

    यह ट्रेन गढ़हरा, चकिया थर्मल, राजेंद्रपुल एवं दिनकर ग्राम सिमरिया स्टेशनों पर भी रुकेगी। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा स्पेशल ट्रेन नरकटियागंज से सोनपुर वाया बेतिया-बापूधाम मोतीहारी, चकिया-मुजफ्फरपुर-सोनपुर को जाएगी। कोच- 10 डिब्बे (अनारक्षित) डीईएमयू होगी।

    यह विशेष ट्रेन नरकटियागंज से 22:30 बजे प्रस्थान करेगी। मार्ग में यह ट्रेन बेतिया, बापूधाम मोतीहारी तथा मुजफ्फरपुर होते हुए सोनपुर स्टेशन जाएगी। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा स्पेशल ट्रेन सहरसा से मनिहारी वाया बनमनखी-पूर्णियां कोर्ट-पुर्णिया-कटिहार-मनिहारी।

    कोच संरचना-14 अनारक्षित यह विशेष ट्रेन सहरसा से 22:00 बजे प्रस्थान करेगी। यह मार्ग में बनमनखी, पूर्णियां कोर्ट, पुर्णिया, कटिहार होते हुए मनिहारी तक जाएगी। इन सभी विशेष ट्रेनों का संचालन कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक एवं सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

    रेल प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि वे यात्रा के दौरान स्टेशन एवं ट्रेन में अनुशासन बनाए रखें। यात्री किसी भी प्रकार की भीड़भाड़ या असुरक्षित व्यवहार से बचें तथा उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें।

    काउंटर की भीड़ भाड़ से बचने के लिए यात्रीगण अनारक्षित टिकट के लिए यूटीएस एप का भी उपयोग कर सकते हैं। उक्त जानकारी वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक समस्तीपुर मंडल, पूर्व मध्य रेलवे की ओर से जारी किया गया है।