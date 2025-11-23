Language
    Madhubani crime : गुटखा उधार नहीं देने पर चाकू से दुकानदार की हत्या, आखिर कौन था कातिल?

    By Pradeep Mandal Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:44 PM (IST)

    मधुबनी के खजुरी नवटोली में उधार गुटखा न देने पर एक दुकानदार, राजेश सहनी की हत्या कर दी गई। आरोपी, हरि कुमार शराब के नशे में था और उसने उधार गुटखा मांगा था। इनकार करने पर उसने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    जागरण संवाददाता, मधुबनी। दुकानदार ने उधार गुटखा नहीं दिया तो ग्राहक ने चाकू गोद दुकानदार की हत्या कर दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के खजुरी नवटोली टोली की है जहां रविवार की शाम हरदेव सहनी के पुत्र राजेश सहनी की चाकू गोद हत्या कर दी गई।

    मृतक राजेश सहनी गांव में ही किरण की दुकान करता था। मृतक की भाभी सुनैना देवी ने बताया कि रविवार की शाम गांव के ही हरि कुमार शराब के नशे में धुत्त होकर राजेश सहनी के किराना दुकान पर आया था। इस दौरान उसने गुटका उधार मांगा। राजेश ने पिछला बकाया रहने के कारण गुटखा उधार देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी।

    शराब के नशे में चूर हरि कुमार ने चाकू निकाल राजेश सहनी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते राजस्थानी खून से लथपथ हो दुकान के सामने नीचे जमीन पर तड़प रहा था। लोगों को आते देख हरि कुमार वहां से भाग निकला। घायल राजेश सहनी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। इस बीच घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई।

    पुलिस ने सबको कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस निरीक्षक सह नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि मृतक के स्वजनों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं पुलिस टीम हत्यारोपी हरि कुमार की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।