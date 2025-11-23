Madhubani crime : गुटखा उधार नहीं देने पर चाकू से दुकानदार की हत्या, आखिर कौन था कातिल?

जागरण संवाददाता, मधुबनी। दुकानदार ने उधार गुटखा नहीं दिया तो ग्राहक ने चाकू गोद दुकानदार की हत्या कर दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के खजुरी नवटोली टोली की है जहां रविवार की शाम हरदेव सहनी के पुत्र राजेश सहनी की चाकू गोद हत्या कर दी गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतक राजेश सहनी गांव में ही किरण की दुकान करता था। मृतक की भाभी सुनैना देवी ने बताया कि रविवार की शाम गांव के ही हरि कुमार शराब के नशे में धुत्त होकर राजेश सहनी के किराना दुकान पर आया था। इस दौरान उसने गुटका उधार मांगा। राजेश ने पिछला बकाया रहने के कारण गुटखा उधार देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी।

शराब के नशे में चूर हरि कुमार ने चाकू निकाल राजेश सहनी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते राजस्थानी खून से लथपथ हो दुकान के सामने नीचे जमीन पर तड़प रहा था। लोगों को आते देख हरि कुमार वहां से भाग निकला। घायल राजेश सहनी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। इस बीच घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई।