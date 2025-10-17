Language
    Bihar Election: करोड़पति उम्मीदवार हैं मंत्री शीला मंडल, पति के पास भी करोड़ों की संपत्ति

    By Braj Mohan Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 08:02 PM (IST)

    फुलपरास की विधायक और परिवहन मंत्री शीला मंडल ने 2025-26 में 854330 रुपये का आयकर रिटर्न दाखिल किया। उनके पति शैलेन्द्र मंडल ने 24 लाख का रिटर्न दाखिल किया। मंत्री के पास 69.54 लाख की संपत्ति है, जिसमें सोना-चांदी और बैंक जमा शामिल हैं, जबकि उनके पति के पास 82 लाख की संपत्ति है। फ्लैट और जमीन के तौर पर मंत्री के पास 2.9 करोड़ की संपत्ति है।

    संवाद सहयोगी, फुलपरास। परिवहन मंत्री सह विधायक शीला मंडल घोघरडीहा प्रखंड क्षेत्र की बेलहा निवासी हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता गृह विज्ञान से एम है। उनके विरुद्ध एक पुराना केस अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय झंझारपुर में लंबित है।

    उन्होंने 2025-2026 में 854330 रुपए का आयकर रिटर्न दाखिल किया है, जबिक पिछले चुनाव के हलफनामे के अनुसार उन्होंने करीब 6 लाख का रिटर्न फाइल किया था।

    वहीं, इनके पति शैलेंद्र मंडल ने पिछले चुनाव के दौरान करीब 15 लाख की रिर्टन फाइल किया था, जबकि इस बार करीब 24 लाख का रिटर्न फाइल किया।

    मंत्री के पास 65 हजार एवं उनके पति ई. शैलेन्द्र मंडल के पास 78 हजार नगद है एवं बैंक में स्वयं के खाता पर 1639077 व पति के खाता पर 5660818 रुपए है। स्वयं का जीवन बीमा दस लाख एवं पोस्ट ऑफिस में 424856 है एवं पति का जीवन बीमा भी दस लाख का है।

    स्वयं के पास साढ़े तीन सौ ग्राम सोना एवं तीन किलो चांदी है तो पति के पास दो सौ ग्राम सोना है। स्वयं के पास कुल 47 लाख का सोना चांदी है तो पति के पास 23 लाख 80 हजार का मूल्य का सोना है।

    बैंक खातों में जमा राशि, नकद, सोना चांदी आदि की कुल संपत्ति मंत्री के पास 69.54 लाख की है, जबकि उनके पति के पास करीब 82 लाख की।

    वहीं, फ्लैट और जमीन आदि के तौर पर मंत्री के पास करीब 2.9 करोड़ और उनके पति के पास करीब 5 करोड़ की संपत्ति है। पिछले चुनाव में दिये हलफनामे के अनुसार फ्लैट और जमीन-मकान के तौर पर मंत्री के पास 2.2 करोड़ की संपत्ति थी जबकि उनके पति के पास 3.5 करोड़ की।