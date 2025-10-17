Bihar Election: करोड़पति उम्मीदवार हैं मंत्री शीला मंडल, पति के पास भी करोड़ों की संपत्ति

संवाद सहयोगी, फुलपरास। परिवहन मंत्री सह विधायक शीला मंडल घोघरडीहा प्रखंड क्षेत्र की बेलहा निवासी हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता गृह विज्ञान से एम है। उनके विरुद्ध एक पुराना केस अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय झंझारपुर में लंबित है।

उन्होंने 2025-2026 में 854330 रुपए का आयकर रिटर्न दाखिल किया है, जबिक पिछले चुनाव के हलफनामे के अनुसार उन्होंने करीब 6 लाख का रिटर्न फाइल किया था।

वहीं, इनके पति शैलेंद्र मंडल ने पिछले चुनाव के दौरान करीब 15 लाख की रिर्टन फाइल किया था, जबकि इस बार करीब 24 लाख का रिटर्न फाइल किया।

मंत्री के पास 65 हजार एवं उनके पति ई. शैलेन्द्र मंडल के पास 78 हजार नगद है एवं बैंक में स्वयं के खाता पर 1639077 व पति के खाता पर 5660818 रुपए है। स्वयं का जीवन बीमा दस लाख एवं पोस्ट ऑफिस में 424856 है एवं पति का जीवन बीमा भी दस लाख का है।