ट्रैक में फंसा मोटर, जयनगर-दरभंगा रेलखंड पर कई एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनें लेट

संवाद सहयोगी,जयनगर (मधुबनी)। जयनगर सकरी रेलखंड के मधुबनी सकरी के बीच होम सिंगनल के पास गुरुवार को रेलवे ट्रैक में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण दरभंगा जयनगर रेलखंड पर चलने वाली कई एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेन घंटों विलंब से पहुंची।

जिससे रेल यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेलवे सूत्रों के अनुसार मधुबनी सकरी रेलखंड के सकरी रेलवे स्टेशन के मधुबनी साइड होम सिंगनल के रेलवे ट्रैक में तकनीकी खराबी के कारण कई ट्रेनें विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर घंटों खड़ी रही।



सूत्रों ने बताया कि सकरी स्टेशन के मधुबनी साइड होम सिंगनल के पास ट्रैक के प्वाइंट्स में मोटर फंसने से खराबी आई थी जिस कारण ट्रैक बदलना और सिंगनल आपरेट बंद हो गया था। इसके कारण जयनगर दरभंगा रेल खंड पर कई एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेने विलंब हुआ।

जयनगर से आरा को जाने वाली ट्रेन नंबर 13225 इंटरसिटी एक्सप्रेस अपनी निर्धारित समय 10:50 के बजाए 14:07 बजे, ट्रेन नंबर 11062 जयनगर लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुबंई के बीच चलने वाली पवन एक्सप्रेस अपनी निर्धारित समय से दस मीनट और ट्रेन नंबर 55518 जयनगर दरभंगा पैसेंजर ट्रेन अपनी निर्धारित समय 13:55 के बजाए 14:44 बजे प्रस्थान किया।

इसी तरह ट्रेन नंबर 55519 समस्तीपुर जयनगर अपनी निर्धारित समय 9:50 के बजाए 13:15,ट्रेन नंबर 15283 मनिहारी जयनगर जानकी एक्सप्रेस अपनी निर्धारित समय 10:20 के बजाए 13:45 एवं ट्रेन नंबर 13031 हावड़ा जयनगर धुरियान पैसेंजर अपनी निर्धारित समय 12:05 के बजाए 14:40 बजे जयनगर पहुंची।