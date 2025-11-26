स्कूल बना 'अतिथि शाला', अर्द्धसैनिक बलों के ठहराव से 1400 बच्चों की पढ़ाई प्रभावित

संवाद सहयोगी, जयनगर। किसी भी स्थिति में अर्धसैनिक बलों के ठहराव से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सरकार एक तरफ सर्व शिक्षा अभियान की दुहाई देती है। लेकिन सच तो यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने उक्त पाठशाला को अतिथि शाला बना दिया है। जिस कारण बच्चों के पढ़ाई पर असर देखा जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोई भी चुनाव या किसी आपात स्थिति के अलावे इंटर, मैट्रिक एवं फोकानिया, मौलवी की परीक्षा के समय यहां पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई व्यवस्था बंद रह जाती है। जिसका असर बच्चों पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित प्लस टू हाई स्कूल में वर्ग 6 से 12 तक करीब 14 सौ छात्र नामांकित हैं। पुराने भवन में वर्ग 6,7,8 एवं नये भवन में 9 से 12 तक की पढ़ाई कराई जाती है।

बच्चों की पढ़ाई ठप नये व पुराने भवन में चुनाव के अलावे आपात स्थिति में यहां अर्द्ध सैनिक बलों को ठहराया जाता है। जिस कारण बच्चों की पढ़ाई ठप होती है। स्कूल सूत्रों के अनुसार वर्तमान में 12वीं की जांच परीक्षा चल रही है।

जबकि 9 एवं 10 की जांच परीक्षा समाप्त हुई है। बीते सोमवार से यहां अर्द्ध सैनिक बलों को ठहराया गया है। यहां अर्द्धसैनिक बलों के ठहरने से बच्चों के पढ़ाई के अलावे स्कूल की व्यवस्था चरमरा जाती है। फोर्स को ठहराने के लिए अन्य कई जगह मौजूद कई अभिभावकों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि एक तरह सरकार सर्व शिक्षा की दुहाई दे रही है और दूसरी ओर बच्चों से शिक्षा को छीना जा रहा है। हालांकि जयनगर में फोर्स को ठहराने के लिए अन्य कई जगह मौजूद है।

आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस स्कूल में अर्द्ध सैनिक बलों के ठहरने के अलावे चुनाव कार्य स्थल बनाया गया। चुनाव समाप्त होने एवं अर्द्ध सैनिक के वापस होने के बाद जहां तहां कचरे का अंबार लगा हुआ है। जिस पर स्थानीय प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है।