Rajnagar vidhan sabha chunav 2025 voting: मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह

डिजिटल डेस्क, मधुबनी । Rajnagar Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting:मधुबनी की राजनगर विधानसभा सीट पर सुबह सात बजे से ही वोट डाले जा रहे हैं।

चुनाव की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ-साथ केंद्रीय सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। लोगों में चुनाव को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।राजनगर विधानसभा सीट दोनों प्रमुख गठबंधनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है।