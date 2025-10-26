Bihar Chunav: 'फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, वोट चाहिए बिहार का', रोड शो के दौरान पीके ने पीएम पर कसा तंज

संवाद सूत्र, मधवापुर। विधानसभा चुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत कुमार ने रविवार को हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के साहरघाट में रोड शो किया।

पार्टी द्वारा निर्धारित समय से अढ़ाई घंटा देर से साहरघाट पुल के पास अपना काफिला लेकर पहुंचे, जहां पूर से हरलाखी विधानसभा प्रत्याशी रत्नेश्वर ठाकुर के अगुआई में सैकड़ों की तादाद में पार्टी समर्थकों ने भव्य स्वागत किया।

इस दौरान जेसीबी मशीन पर चढ़ कर समर्थक फुल बरसा रहे थे। इसके बाद रोड शो शुरू किया। समर्थक जय बिहार जिंदाबाद, जनसुराज जिंदाबाद आदि गगनभेदी नारे लगा रहे थे।

काफिला साहरघाट पुल से शुरू हो साहरघाट चौक होते हुए राम-जानकी चौक पहुंचा। उनके कार पर विधानसभा प्रत्याशी रत्नेश्वर ठाकुर साथ थे। राम-जानकी चौक पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात और वोट चाहिए बिहार का, मोदी जी जुमले बोल कर सरकार चला रहे हैं।