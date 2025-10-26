Language
    Bihar Chunav: 'फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, वोट चाहिए बिहार का', रोड शो के दौरान पीके ने पीएम पर कसा तंज

    By Shiv Chandra Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 07:03 PM (IST)

    जनसुराज पार्टी के प्रशांत कुमार ने हरलाखी में रोड शो किया। उन्होंने पीएम मोदी पर बिहार से वोट मांगने और गुजरात में फैक्ट्री लगाने का आरोप लगाया। प्रशांत कुमार ने बिहार में बेरोजगारी और पलायन पर चिंता जताई और सरकार बनने पर रोजगार देने का वादा किया। उन्होंने नीतीश कुमार को बीमार बताया और महागठबंधन पर जंगल राज लाने का आरोप लगाया।

    Hero Image

    साहरघाट में रोड शो करते जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत कुमार। (जागरण)

    संवाद सूत्र, मधवापुर। विधानसभा चुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत कुमार ने रविवार को हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के साहरघाट में रोड शो किया।

    पार्टी द्वारा निर्धारित समय से अढ़ाई घंटा देर से साहरघाट पुल के पास अपना काफिला लेकर पहुंचे, जहां पूर से हरलाखी विधानसभा प्रत्याशी रत्नेश्वर ठाकुर के अगुआई में सैकड़ों की तादाद में पार्टी समर्थकों ने भव्य स्वागत किया।

    इस दौरान जेसीबी मशीन पर चढ़ कर समर्थक फुल बरसा रहे थे। इसके बाद रोड शो शुरू किया। समर्थक जय बिहार जिंदाबाद, जनसुराज जिंदाबाद आदि गगनभेदी नारे लगा रहे थे।

    काफिला साहरघाट पुल से शुरू हो साहरघाट चौक होते हुए राम-जानकी चौक पहुंचा। उनके कार पर विधानसभा प्रत्याशी रत्नेश्वर ठाकुर साथ थे। राम-जानकी चौक पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात और वोट चाहिए बिहार का, मोदी जी जुमले बोल कर सरकार चला रहे हैं।

    बिहार में बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। सूबे के बेरोजगार युवक दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार करते हैं। हमारी सरकार बनी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिहार से पलायन रुकेगा।

    उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है। उन्होंने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि लालू जी को बिहार की गद्दी चाहिए। जो सपना कभी पूरा नहीं होगा। सूबे के लोग जंगल राज को पुनः वापस नहीं लाना चाहेंगे।

    इसके बाद राम जानकी चौक, नेता जी चौक, नायक गेट होते हुए बसवरिया, पहिपुरा, सलेमपुर गांव में रोड शो करते उनका काफिला बेनीपट्टी प्रखंड में प्रवेश किया।