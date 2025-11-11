Language
    Phulparas vidhan sabha chunav 2025 voting: सुबह सात बजे से मतदान शुरू

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:01 AM (IST)

    Bihar election voting 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए वोट डालने का काम सुबह सात बजे शुरू हो गया है। इसके लिए लोग समय से पहले ही कतार में आकर खड़े हो गए थे। चुनाव की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय पुलिस के साथ ही साथ केंद्रीय बलों की तैनाती भी की गई है।

    Bihar vidhan sabha chunav 2025 LIVE News Updates: अपनी बारी का इंतजार करते मतदाता। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, मधुबनी । Phulparas Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting: मिथिलांचल के दो प्रमुख जिलों दरभंगा और समस्तीपुर में पहले चरण में मतदान हो गया था। मधुबनी में दूसरे चरण में वोट डाले जा रहे हैं। फुलपरास में सुबह सात बजे से ही मतदान शुरू हो गया है।

    भारतीय चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई है। बिहार पुलिस और बिहार सशस्त्र बल के साथ केंद्रीय बलों को भी तैनात किया गया है। ईवीएम से जुड़ी किसी तरह की परेशानी की सूचना अभी नहीं मिली है। लोगों में उत्साह है। 

    फुलपरास विधानसभा सीट के प्रत्याशी

    • 1. शीला कुमारी - जदयू
    • 2. सुबोध मंडल - कांग्रेस
    • 3. जलेंद्र मिश्रा - जनसुराज
    • 4. गौडीशंकर यादव - आम आदमी पार्टी
    • 5. स्वामी सुरेशानंद- जनसंभावना पार्टी
    • 6. कृष्णमोहन - एकता दल यूनाइटेड
    • 7. विजय कुमार यादव - बसपा
    • 8. बैजू साफी – निर्दलीय
    • 9. विजय कुमार चौधरी - निर्दलीय
    • 10. रामकुमार यादव - - निर्दलीय