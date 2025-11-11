Phulparas vidhan sabha chunav 2025 voting: सुबह सात बजे से मतदान शुरू

Bihar election voting 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए वोट डालने का काम सुबह सात बजे शुरू हो गया है। इसके लिए लोग समय से पहले ही कतार में आकर खड़े हो गए थे। चुनाव की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय पुलिस के साथ ही साथ केंद्रीय बलों की तैनाती भी की गई है।

Bihar vidhan sabha chunav 2025 LIVE News Updates: अपनी बारी का इंतजार करते मतदाता। फाइल फोटो