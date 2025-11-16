मधुबनी जिले के 10 प्रखंडों में अब तक शुरू नहीं हुई धान की खरीद

जागरण संवाददाता, मधुबनी। जिले में धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया शुरू हुए 16 दिन होने चुके हैं। इस दौरान जिले के 24 किसानों से महज 154.810 एमटी धान की अधिप्राप्ति हुई है। रविवार को जिले के 4 किसानों से 4.050 एमटी धान की अधिप्राप्ति की गई। जिले में धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया अब तक अपनी रफ्तार नहीं पकड़ पाई है।

अब तक जिले में 10 राइस मिलों का चयन किया गया है, जिन्हें व्यापार मंडल तथा पैक्स समितियों के साथ टैग किया जा रहा है। बता दें कि जिले को धान अधिप्राप्ति के लिए कोई लक्ष्य नहीं मिला है। चयनित सभी पैक्स समितियों को धान अधिप्राप्ति की पहली फेज के लिए राशि आवंटित की जा चुकी है।

धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया शुरू हुए आधा महीना गुजर चुका है। बावजूद इसके अब तक जिले के 10 प्रखंडों में एक छंटाक धान की खरीद नहीं की जा सकी है, अर्थात जिले के 10 प्रखंडों में धान अधिप्राप्ति अभी तक हुई ही नहीं है।

1813 किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन धान बेचने के लिए जिले के 1813 किसानों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है। जिसमें 1091 रैयत किसान तथा 722 गैर रैयत किसान शामिल हैं। इनमें से 1778 किसानों ने पैक्स समिति के पास तथा 35 किसानों ने व्यापार मंडल में धान बेचने के लिए आवेदन दिया है। जबकि धान अधिप्राप्ति के लिए अब तक जिले के 88 पैक्स समितियों का चयन किया गया है।