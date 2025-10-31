Madhubani News: क्लिक से कमाई, अब जेल में कटेगी रात, ठग गिरोह का पर्दाफाश
मधुबनी में पुलिस ने क्लिक के माध्यम से कमाई करने वाले एक ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वे अब जेल में रातें बिताएंगे। यह गिरोह फर्जी क्लिक के माध्यम से लोगों को ठगता था और उनसे निवेश करवाता था। पुलिस ने आरोपितों के पास से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं और आगे की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, मधुबनी। इन दिनों युवाओं में आनलाइन वेबसाइट के माध्यम से संगठित सट्टेबाजी एवं साइबर ठगी के सहारे रातों-रात अमीर बनने की चाह बढ़ गई है। इस तरह के साइबर ठगी और आनलाइन वेबसाइट संगठित सट्टेबाजी का गिरोह चला रहे पांच युवक को पुलिस ने एक लैपटाप और पांच मोबाइल के साथ मधेपुर बाजार से गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने आनलाइन वेबसाइट के माध्यम से संगठित सट्टेबाजी एवं साइबर ठगी का गिरोह चला रहे मधेपुर थाना क्षेत्र के मधेपुर निवासी धर्मु राय के पुत्र सन्नी कुमार व अजय कुमार, बैद्यनाथ राय के पुत्र राहुल राय, बैद्यनाथ पूर्वे के पुत्र संजय कुमार एवं लखनौर थाना क्षेत्र के पुरेरामचन्द्रा निवासी जगदेव महतो के पुत्र विनोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया।
एक लैपटाप एवं पांच एंड्रायड मोबाइल जब्त
पुलिस उपाधीक्षक सह साईबर थानाध्यक्ष अंकुर कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि मधेपुर बाजार में आनलाइन सट्टेबाजी का धंधा चलाया जा रहा है। सूचना मिलते ही एसआई रवि रंजन कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम को छापेमारी के लिए भेजा गया टीम नेट वर्थ कार्रवाई करते हुए मधेपुर बाजार में आनलाइन वेबसाइट के माध्यम से संगठित सट्टेबाजी एवं साइबर ठगी क्या चल रहे गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान संगठित सट्टेबाजी एवं साइबर ठगी का गृह चला रहे पांच युवक को एक लैपटाप एवं पांच एंड्रायड मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में एसआई रवि रंजन कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए पकड़े गए सभी बदमाशों को न्यायिक हिरासत में भेज भेज दिया गया है।
बाइक चोरी मामले में अभियुक्त को नहीं पकड़ सकी पुलिस
झंझारपुर। बीते 25 अक्टूबर को उत्पाद थाना के मालखाना में जब्त कर लाए गए एक बाइक की चोरी थाना परिसर से चोर ने कर ली। इस संबंध में उत्पाद निरीक्षक पंकज कुमार के द्वारा झंझारपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बाइक की चोरी एवं प्राथमिकी के पांच दिन से अधिक बीत गया है। स्थानीय थाना पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है और उत्पाद थाना के पदाधिकारी और अन्य कर्मी माथा पच्ची कर रहे हैं। जबकि प्राथमिकी में सीसीटीवी के आधार पर चोर का नाम और पता स्पष्ट है। चोर लौकही थाना के साननपट्टी गांव का जय प्रकाश् यादव है। इस पूरे प्रकरण ने उत्पाद थाना पर भी सवालिया निशान लगा दिया है।
