Bihar Assembly Election 2025 : झंझारपुर-राजनगर में नहीं मानी किसी ने हार, अब होगी असली भिड़ंत
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए झंझारपुर और राजनगर विधानसभा क्षेत्रों से किसी भी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया है। झंझारपुर में 13 और राजनगर में 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। नामांकन वापसी की तिथि समाप्त होने के बाद, उम्मीदवार मतदाताओं से समर्थन जुटाने के लिए सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं।
संवाद सहयोगी, झंझारपुर (मधुबनी) । विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन की नाम वापसी की तिथि गुरुवार को समाप्त हो गई। झंझारपुर विधानसभा एवं राजनगर विधानसभा से एक भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया है। इस तरह झंझारपुर में 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हैं और राजनगर विधानसभा सुरक्षित में सात प्रत्याशी अपनी किश्मत आजमा रहे हैं।
झंझारपुर विधानसभा के उम्मीदवार : झंझारपुर विधानसभा में निर्दलीय उमर आफताब अफसर, भाजपा के नीतीश मिश्रा, निर्दलीय कृष्ण नारायण झा, एसयूएसआई से विजय कुमार मंडल, जनसुराज से केशवचन्द्र भंडारी, बसपा से बीरेन्द्र कुमार सिंह, सीपीआई से रामनारायण यादव, आप से देवकांत झा, निर्दलीय कृष्णा कुमार साहु, ओम प्रकाश पोद्दार, अब्दुल इर्फान, आम जनता प्रगति पार्टी से नूतन देवी एवं वंचित अधिकार पार्टी से रामनारायण साहु हैं।
राजनगर विधानसभा के उम्मीदवार
राजनगर विधानसभा के उम्मीदवारों में भाजपा के सुजीत कुमार, अपनी जनता पार्टी के राकेश कुमार, जनसुराज के सुरेन्द्र कुमार दास, भारतीय चेतना पार्टी के महेश्वर पासवान, राजद के विष्णुदेव मोची, आम जनता प्रगति पार्टी के रामपरी देवी एवं बसपा के सियाराम सदाय हैं।
राजनगर से दो का हुआ था नामांकन रद
आम आदमी पार्टी की ओर से राजनगर विधानसभा सुरक्षित के लिए दरभंगा जिला के मनीगाछी के बेहटा निवासी अजय पासवान का नामांकन रद्द हुआ है। इसी तरह वंचित अधिकार पार्टी की ओर से रूद्रपुर के महरैल निवासी किसुनदेव साफी ने नामांकन किया था जो रद्द किया गया है।
सक्रिय हुआ अभ्यर्थी
वैसे तो नामांकन के बाद से ही प्रत्याशी क्षेत्र भ्रमण में लग गए हैं और जनसंकर्प अभियान कर रहे हैं। नाम वापसी की तिथि समाप्त होने के बाद इसमें बढोत्तरी देखी जा रही है। विभिन्न काली मंदिर में झंझारपुर विधानसभा में प्रत्याशियों को माथा टेकते देखा जा रहा है। गांव गांव जाकर एक एक लोगों से मुलाकात की जा रही है और अपने पक्ष मे समर्थन मांगा जा रहा है।
