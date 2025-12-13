‘तेजस्वी से अधिक फिट हैं नीतीश’ जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया सीधा जवाब
संवाद सहयोगी, झंझारपुर(मधुबनी)। Nitish Kumar latest news: राज्यसभा सदस्य सह जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने विपक्षी दलों की ओर से सीएम नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर उठाए जा रहे सवाल का करारा जवाब दिया है।
विरोधी कर रहे दुष्प्रचार
जदयू की ओर से झंझारपुर के बीएनझा डान बास्को कन्वेंट स्कूल प्रांगण में आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह एवं सदस्यता अभियान के शुभारंभ के अवसर पर संजय झा ने कहा कि विरोधी दल लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार हैं।
सीएम नीतीश अधिक फिट
जबकि यह बात पूरी तरह से गलत है। इन अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा उन्होंने कहा कि चुनाव में दो दिन में सीएम ने 650 किलोमीटर की सड़क यात्रा की। इस बात ने साबित कर दिया कि सीएम विरोधी दल के नेता से ज्यादा फिट हैं।
संजय झा ने कहा कि 5 वर्ष में सूबे में सब मिलकर इतना काम करेंगे कि जदयू अगले 100 वर्ष तक बिहार और देश में रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 वर्ष में सूबे का कायाकल्प किया।
जदयू की 43 से 85 पहुंची
विरोधी हवा बनाते थे कि पार्टी खत्म हो गई है। चुनाव में 43 सीट से 85 सीट पर पार्टी का जाना यह सिद्ध करता है कि जनता के मन में कोई विराध की भावना नहीं थी।
राज्यसभा सदस्य ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली बड़ी जीत के बाद कहा कि अगले पांच वर्ष में राज्य में उद्योगों का जाल विछेगा। मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि पांच वर्ष में एक करोड़ नौकरी व रोजगार देंगे तो यह वादा भी पूरा होगा।
एसआइआर का विरोध प्रभावहीन
बिहार में निवेश की बाढ़ आएगी और पलायन रुकेगा। उन्होंने विरोधियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एसआइआर को लेकर जिस क्षेत्र से भी वे लोग निकले, जनता ने उनका सूपड़ा साफ कर दिया।
उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जितनी बड़ी जीत मिली है, उससे घमंड करना नहीं है। बल्कि जनता की सेवा करनी है। जवाबदेही पर खरा उतरना है। देश-विदेश में इस चुनाव की चर्चा हो रही है।
उद्योगों का जाल बिछेगा
संजय झा ने कहा कि सीतामढ़ी-जयनगर-निर्मली रेलखंड का निर्माण होगा। गोखरपुर-सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेस वे बनेगा। यह सड़क मधुबनी से होकर गुजरेगी और इस सड़क के किनारे भी उद्योग-धंधे का जाल बिछेगा।
चालू होंगी चीनी मिलें
पांच वर्ष में जिले की सभी चीनी मीलें चालू हो जाएंगी। उच्च शिक्षा बेहतर होगा और स्किल डेवलपमेंट पर काम होगा। सभा को झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल, बाबूबरही विधायक मीना कामत, हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर, फुलपरास विधायक शीला मंडल, लौकहा विधायक सतीश साह, भारती मेहता सहित दर्जनों प्रखंड अध्यक्ष व नेतागण ने संबोधित किया।
झंझारपुर सांसद रामप्रीत मंडल, जद यू जिलाध्यक्ष फूले भंडारी सहित दर्जन भर लोगों को सदस्यता की रसीद भी संजय झा ने अपने हाथों से दी। इस अवसर पर जिला के विभिन्न प्रखंड के अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।
सभी कार्यकर्ताओं को गमछा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष श्रीनारायण भंडारी उर्फ फूले भंडारी ने किया जबकि मंच संचालन डा. रामप्रवेश पासवान ने किया।
