    बारिश से रद हुई CM नीतीश की सभा, संजय झा के घर कार्यकर्ताओं से करेंगे बैठक

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:16 PM (IST)

    खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खुटौना में होने वाला कार्यक्रम रद्द हो गया। वे सड़क मार्ग से मधुबन होटल पहुंचे और लौकहा के प्रत्याशी को माला पहनाई। बाद में, वे राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा के पैतृक आवास अररिया गांव पहुंचे, जहाँ वे रात्रि विश्राम करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

    बारिश से रद हुई CM नीतीश की सभा

    जागरण संवाददाता, मधुबनी। खुटौना में लगातार बारिश और खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खुटौना दुर्गा मंदिर परिसर में प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से फुलपरास होते हुए नरहिया के रास्ते एनएच-227 पर स्थित मधुबन होटल में शाम 4 बजे पहुंचे, वहां लौकहा के प्रत्याशी सतीश साह क माला पहनाया। साथ में बाबूबरही की प्रत्याशी मीना कामत और राजनगर प्रत्याशी सुजीत पासवान भी थे। 

    उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संध्या 4.56 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा के पैतृक आवास अररिया गांव पहुंचे। सीएम की गाड़ी सीधे राज्यसभा सांसद के आवासीय परिसर में चली गई। 

    जहां गाड़ी से उतर वे सीधे अपने कक्ष में चले गए। गेट पर सुरक्षा सख्त है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मुख्यमंत्री रात में अररिया में ही विश्राम करेंगे। उनके साथ राज्य सभा सांसद संजय कुमार झा भी हैं। 

    इससे पूर्व वे नरहिया गए थे जहां से चुनावी प्रचार कर लौटे हैं। शाम में वे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासनिक अधिकारियों को नए स्थल पर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।