Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar News: जयनगर रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया नाइजीरिया का नागरिक, सुरक्षा एजेंसियां कर रही पूछताछ

    By Braj Mohan Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 09:55 AM (IST)

    मधुबनी के जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल ने सोमवार सुबह एक नाइजीरियाई नागरिक को हिरासत में लिया। आरपीएफ ने खुफिया एजेंसी और एसएसबी को सूचित किया जो उससे पूछताछ कर रही हैं। नाइजीरियाई नागरिक के पास कोई वैध कागजात नहीं है लेकिन वह खुद को बांग्लादेश के रास्ते भारत आने की बात कर रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    जयनगर रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया नाइजीरिया का नागरिक, सुरक्षा एजेंसियां कर रही पूछताछ

    जागरण संवाददाता, मधुबनी। जयनगर रेलवे स्टेशन पर सोमवार की सुबह रेलवे सुरक्षा बल ने एक नाइजीरियन नागरिक को हिरासत में लिया है। आरपीएफ प्रभारी गोविंद सिंह के द्वारा विदेशी नागरिक की जांच के लिए खुफिया एजेंसी व एसएसबी को सूचना देने के बाद खुफिया ऐजेंसी व एसएसबी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जयनगर कैसे पहुंचा अब तक इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि, नाइजीरियन नागरिक खुद को बांग्लादेश के बाद भारत आने की बात कर रहा है। उसके पास किसी तरह का कोई कागजात नहीं है। मोबाइल फोन में पासपोर्ट व एम्बेसी का कागज दिखा रहा है। अब तक भारत में प्रवेश करने का कोई वैध कागजात नहीं मिला है।

    नेपाल में जेनजी आंदोलन के दौरान काठमांडू जेल से फरार हुए कैदियों में दो नाइजीरियाई नागरिक और एक ब्राजील का नागरिक भी करीब 15 दिन पहले पकड़ा गए थे। इससे पहले भी सीमा पर नाइजीरिया के कई नागरिक अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के दौरान पकड़े गए थे।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।