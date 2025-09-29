Bihar News: जयनगर रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया नाइजीरिया का नागरिक, सुरक्षा एजेंसियां कर रही पूछताछ

मधुबनी के जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल ने सोमवार सुबह एक नाइजीरियाई नागरिक को हिरासत में लिया। आरपीएफ ने खुफिया एजेंसी और एसएसबी को सूचित किया जो उससे पूछताछ कर रही हैं। नाइजीरियाई नागरिक के पास कोई वैध कागजात नहीं है लेकिन वह खुद को बांग्लादेश के रास्ते भारत आने की बात कर रहा है।

जागरण संवाददाता, मधुबनी। जयनगर रेलवे स्टेशन पर सोमवार की सुबह रेलवे सुरक्षा बल ने एक नाइजीरियन नागरिक को हिरासत में लिया है। आरपीएफ प्रभारी गोविंद सिंह के द्वारा विदेशी नागरिक की जांच के लिए खुफिया एजेंसी व एसएसबी को सूचना देने के बाद खुफिया ऐजेंसी व एसएसबी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं।

जयनगर कैसे पहुंचा अब तक इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि, नाइजीरियन नागरिक खुद को बांग्लादेश के बाद भारत आने की बात कर रहा है। उसके पास किसी तरह का कोई कागजात नहीं है। मोबाइल फोन में पासपोर्ट व एम्बेसी का कागज दिखा रहा है। अब तक भारत में प्रवेश करने का कोई वैध कागजात नहीं मिला है।

नेपाल में जेनजी आंदोलन के दौरान काठमांडू जेल से फरार हुए कैदियों में दो नाइजीरियाई नागरिक और एक ब्राजील का नागरिक भी करीब 15 दिन पहले पकड़ा गए थे। इससे पहले भी सीमा पर नाइजीरिया के कई नागरिक अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के दौरान पकड़े गए थे।