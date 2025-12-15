नेपाल चुनाव का असर बिहार तक: प्रतिनिधि सभा चुनाव से पहले क्यों अलर्ट हुआ प्रशासन?

संवाद सहयोगी, राजनगर (मधुबनी)। Bihar Nepal border election: सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय पटना के महानिरीक्षक निशित कुमार उज्ज्वल राजनगर राज परिसर स्थित एसएसबी की 18वीं वाहिनी मुख्यालय पहुंचे। उनके आगमन पर सेक्टर मुख्यालय पूर्णिया के डीआईजी राजेश टिक्कू एवं 18वीं वाहिनी के कमांडेंट दामोदर प्रसाद मीणा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर एसएसबी जवानों द्वारा महानिरीक्षक श्री कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया।



दो दिवसीय वार्षिक औपचारिक एवं प्रचालनात्मक निरीक्षण के दौरान महानिरीक्षक ने भारत–नेपाल सीमा क्षेत्र का व्यापक जायजा लिया। उन्होंने सीमा चौकियों पर तैनात जवानों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली तथा त्वरित समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। यह निरीक्षण बटालियन की प्रशासनिक, प्रचालनिक एवं अनुशासनात्मक व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा के उद्देश्य से किया गया।

मौके पर जवानों को संबोधित करते हुए आईजी निशित कुमार उज्ज्वल ने कहा कि सीमा एवं देश की सुरक्षा एसएसबी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सीमा पर सतर्कता, निगरानी और गश्त को और अधिक मजबूत करने का निर्देश दिया। संवाद के दौरान जवानों ने अपनी समस्याएं एवं सुझाव साझा किए, जिनका उन्होंने सकारात्मक उत्तर देते हुए समाधान का भरोसा दिलाया।एसएसबी मुख्यालय में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में महानिरीक्षक ने नेपाल में मार्च माह में प्रस्तावित प्रतिनिधि सभा चुनाव तथा बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए सीमा क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सीमा चौकियों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।निरीक्षण के क्रम में महानिरीक्षक ने सीमा चौकियों पर तैनात बलकर्मियों की ऑपरेशन तैयारियों, तैनाती व्यवस्था तथा उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का मूल्यांकन किया।

उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों की सराहना करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। साथ ही नेपाल सीमा से सटे शहरों की गतिविधियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर महानिरीक्षक द्वारा वाहिनी परिसर में नवनिर्मित अस्थायी अधीनस्थ अधिकारी बैरक का विधिवत लोकार्पण किया गया। उन्होंने कहा कि बेहतर आवासीय एवं आधारभूत संरचनाएं जवानों की कार्यक्षमता और मनोबल को सुदृढ़ करती हैं।

इसके पश्चात कमांडेंट दामोदर प्रसाद मीणा ने पीपीटी प्रस्तुति के माध्यम से वाहिनी की कार्यप्रणाली, सीमा सुरक्षा गतिविधियों एवं उपलब्धियों की जानकारी दी, जिसकी आईजी ने सराहना करते हुए आवश्यक सुझाव भी दिए।



निरीक्षण के समापन पर आयोजित सैनिक सम्मेलन में महानिरीक्षक ने अनुशासन, सतर्कता, प्रशिक्षण एवं जनसंपर्क को और मजबूत करने पर बल दिया। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने वाहिनी परिसर का भ्रमण किया तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण भी किया।