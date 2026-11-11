मां ने अपना हाथ किया कुर्बान, फिर भी नहीं बची बेटे की जान; मधुबनी में करंट लगने से किसान की मौत  

संवाद सूत्र, फुलपरास। थाना क्षेत्र के नानपट्टी गांव में मंगलवार दोपहर बाद एक दर्दनाक हादसा हो गया। खेत में धान की फसल काटने गए 60 वर्षीय किसान मुसहरू राम की करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि मुसहरू राम खेत में धान काट रहे थे। इसी दौरान खेत के ऊपर से गुजर रहे 440 वोल्ट के नंगे तार की चपेट में वह आ गए। करंट लगते ही वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगे।