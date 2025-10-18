Language
    मधुबनी में मनरेगा रोजगार सेवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने गठित की विशेष जांच टीम

    By Braj Mohan MishraEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 07:59 AM (IST)

    बिहार के मधुबनी जिले में मनरेगा रोजगार सेवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी गठित की है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है और उन्होंने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इस घटना ने मनरेगा कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    मनरेगा रोजगार सेवक की गोली मारकर हत्या

    जागरण संवाददाता, मधुबनी। नगर थाना क्षेत्र के स्टेडियम रोड महावीर कॉलोनी के निकट शुक्रवार की रात लगभग 11 बजे अज्ञात अपराधियों के द्वारा बासोपट्टी थाना क्षेत्र के बासोपट्टी निवासी मो. रियाज अख्तर की गोली मार हत्या कर दी गई। 

    मृतक युवक मधवापुर प्रखंड में मनरेगा रोजगार सेवक के पद पर था। वह पिछले 2 साल से निलंबित चल रहा था। शुक्रवार की रात वह पटना से ट्रेन से मधुबनी स्टेशन उतरा था। वहां से बाइक लेकर शहर के महावीर कॉलोनी स्थित आवास की ओर जा रहा था। 

    साजिश का शक

    इसी दौरान अपराधियों ने षड्यंत्र के तहत रास्ते में उसे घेर कनपट्टी में पिस्टल सटाकर गोली मार दिया। जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक सह नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बलों के साथ घटनास्थल पर पहुंच शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। 

    वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार सहित अन्य पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच स्थिति का जायजा लिया। 

    लूट या छिनतई की नीयत से नहीं

    पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि देखने से प्रतीत होता है कि उक्त घटना लूट या छिनतई की नीयत से नहीं की गई है, बल्कि साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है। उक्त मामले में तत्काल नगर थाना के रात्रि गश्ती पुलिस पदाधिकारी पीटीसी मृत्युंजय कुमार को निलंबित कर दिया गया है। 

    मृतक के परिजनों के द्वारा कुछ संदिग्ध लोगों के बारे में बताया गया है। उक्त मामले के उद्वेदन के लिए सदर एसडीपीओ वन अमित कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर दिया गया है। एफएसएल एवं टेक्निकल टीम घटनास्थल पर पहुंच मामले की छानबीन में छूट गए हैं।