अद्भुत बंधन : राम-सीता की पावन भूमि जनकपुरधाम में बसा 36 परिवारों का नया संसार

संवाद सहयोगी, हरलाखी (मधुबनी) । जनकपुरधाम स्थित मनिमंडप परिसर में बुधवार रात 36 जोड़े वर-वधु का सामूहिक विवाह कराया गया। इस विवाह में भारत-नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र के जोड़े शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हिंदू रीति रिवाजों से विवाह कराए गए।

विवाह के लिए बेदी मंडप पर बैठे दूल्हा दुल्हन। वर व कन्या ने सबसे पहले माता जानकी की पूजा की विवाह से पहले शाम करीब छह बजे सभी दूल्हे को रथ पर बैठकर उनके अभिभावकों ने गाजे बाजे के साथ नगरदर्शन कराया। उसके बाद उन्होंने जानकी मंदिर में प्रवेश किया। वर व कन्या ने सबसे पहले माता जानकी की पूजा की। फिर विवाह की सभी रस्मे पूरी की गईं।

आयोजन के संबंध में विहिप के जिलाध्यक्ष ने बताया कि दहेज रूपी कुप्रथा को दूर करने के लिए नेपाल के विश्व हिंदू परिषद ने सात वर्ष पूर्व इस सामूहिक विवाह की प्रथा शुरू की थी। इस तरह के आयोजन में समाज के सभी वर्गो को आगे आना होगा।

आज भी दहेज कुप्रथा के कारण बहुत सारी बेटियों के विवाह में कठिनाई होती है। सामूहिक विवाह कई जरूरतमंद परिवारों के लिए मददगार होता है। वैवाहिक रस्मों के उपरांत विहिप द्वारा सभी जोड़ें को उपहार स्वरूप घरेलू उपयोगी सामग्री देकर विदा किया गया।

नेपाल विहिप के केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह, मधेश प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज यादव, मेयर मनोज कुमार साह, स्थानीय सीडीओ प्रेम प्रसाद ल्यूटेन व एसपी रुगम बहादुर कुंवर इस सामूहिक विवाह में शामिल हुए। आयोजन विहिप के धनुषा जिलाध्यक्ष संतोष साह व नगर अध्यक्ष जानकी रमण शास्त्री सहित अन्य सदस्यों ने किया।

बरात में शामिल साधु-संतों को मिथिला व्यंजन कराए गए सात दिवसीय श्रीराम-सीता विवाहोत्सव के अंतिम दिन बुधवार को नेपाल के जनकपुरधाम में रामकलेवा अर्थात विदाई की रस्म हुई।

रामकलेवा में मर्याद भोजन की परंपरा निभाई गई। प्रभु श्रीराम संग तीनों भाई, राजा दशरथ एवं बरात में शामिल साधु-संतों को भतखई कराई गई।