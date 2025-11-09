Language
    NDA प्रत्याशी के समर्थन में सांसदों के साथ मैथिली ठाकुर ने किया रोड शो, सरकार की गिनाई उपलब्धियां

    By Pradeep Mandal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 02:44 AM (IST)

    गायिका मैथिली ठाकुर ने एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में सांसदों संग रोड शो किया। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और जनता से समर्थन मांगा। रोड शो में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया और सरकार के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। मैथिली ठाकुर ने विकास कार्यों और योजनाओं पर भी प्रकाश डाला।

    एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में मैथिली ठाकुर ने किया रोड शो। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, मधुबनी। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी माधव आनंद के समर्थन में शनिवार को शहर में भव्य रोड शो का आयोजन किया गया।

    भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर व डॉ. अशोक कुमार यादव, लोग गायिका मैथिली ठाकुर, एमएलसी घनश्याम ठाकुर, मेयर अरुण राय सहित, पूर्व जिला अध्यक्ष भोगेंद्र ठाकुर, भाजपा जिला महामंत्री देवेंद्र यादव, जदयू नगर अध्यक्ष सन्नी सिंह सहित अन्य एनडीए नेताओं के नेतृत्व में निधि चौक स्थित भाजपा जिला कार्यालय से भव्य रोड शो निकाली गई।

    सैकड़ों बाइक एवं चारपहिया सवार समर्थकों के साथ एनडीए के नेताओं ने अपने प्रत्याशी के समर्थन में 11 नवंबर को मतदान करने के लिए लोगों से अपील करते हुए रोड शो किया।

    उक्त रोड शो शहर की निधि चौक से राम चौक पुलिस लाइन, कोतवाली चौक, थाना चौक, बाटा चौक, गदियानी, आरके कालेज रोड होते हुए भौआड़ा कोतवाली चौक, कैटोला, भिट्ठी सलेमपुर चौक एवं पंडौल बाजार होते हुए सकरी चौक तक गई।

    इस दौरान सड़क के दोनों ओर खड़े हो सैकड़ों स्थानीय लोगों ने समर्थन में नारेबाजी करते हुए उनका स्वागत किया। मौके सांसद गोपालजी ठाकुर ने कहा की पहले चरण के मतदान में मतदाताओं ने एनडीए के पक्ष में जमकर वोट दिया है।

    अब दूसरे चरण में भी बिहार की जनता एनडीए को ही वोट देगी। सांसद डॉ. अशोक कुमार यादव ने कहा कि बिहार को प्रगति की राह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने लाया है।

    बिहार की जनता सुशासन की सरकार को अपना समर्थन देते हुए पुणे एनडीए सरकार को भारी मतों से जिताएगी। लोग गायिका सह भाजपा नेत्री मैथिली ठाकुर ने कहा कि डर के साए से उबार कर बिहार की महिलाओं को एनडीए सरकार ने आत्मनिर्भर बनाया है।

    गरीब महिलाओं की रसोई में धुआं ना हो उसे स्वच्छ ईंधन एनडीए सरकार ने उपलब्ध करवाया है। एनडीए सरकार ने परिवारों के डबल इनकम के लिए 11 लाख जीविका समूह से लगभग 2 करोड़ महिलाओं को जोड़ा है।

    मुख्यमंत्री रोजगार योजना के लिए 1.30 करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में 10 हजार रुपए की राशि दी जा चुकी है। उन्होंने मधुबनी विधानसभा से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी माधव आनंद को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाने की मतदाताओं से अपील किया।