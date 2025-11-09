NDA प्रत्याशी के समर्थन में सांसदों के साथ मैथिली ठाकुर ने किया रोड शो, सरकार की गिनाई उपलब्धियां

जागरण संवाददाता, मधुबनी। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी माधव आनंद के समर्थन में शनिवार को शहर में भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर व डॉ. अशोक कुमार यादव, लोग गायिका मैथिली ठाकुर, एमएलसी घनश्याम ठाकुर, मेयर अरुण राय सहित, पूर्व जिला अध्यक्ष भोगेंद्र ठाकुर, भाजपा जिला महामंत्री देवेंद्र यादव, जदयू नगर अध्यक्ष सन्नी सिंह सहित अन्य एनडीए नेताओं के नेतृत्व में निधि चौक स्थित भाजपा जिला कार्यालय से भव्य रोड शो निकाली गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सैकड़ों बाइक एवं चारपहिया सवार समर्थकों के साथ एनडीए के नेताओं ने अपने प्रत्याशी के समर्थन में 11 नवंबर को मतदान करने के लिए लोगों से अपील करते हुए रोड शो किया। उक्त रोड शो शहर की निधि चौक से राम चौक पुलिस लाइन, कोतवाली चौक, थाना चौक, बाटा चौक, गदियानी, आरके कालेज रोड होते हुए भौआड़ा कोतवाली चौक, कैटोला, भिट्ठी सलेमपुर चौक एवं पंडौल बाजार होते हुए सकरी चौक तक गई।

इस दौरान सड़क के दोनों ओर खड़े हो सैकड़ों स्थानीय लोगों ने समर्थन में नारेबाजी करते हुए उनका स्वागत किया। मौके सांसद गोपालजी ठाकुर ने कहा की पहले चरण के मतदान में मतदाताओं ने एनडीए के पक्ष में जमकर वोट दिया है।

अब दूसरे चरण में भी बिहार की जनता एनडीए को ही वोट देगी। सांसद डॉ. अशोक कुमार यादव ने कहा कि बिहार को प्रगति की राह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने लाया है।

बिहार की जनता सुशासन की सरकार को अपना समर्थन देते हुए पुणे एनडीए सरकार को भारी मतों से जिताएगी। लोग गायिका सह भाजपा नेत्री मैथिली ठाकुर ने कहा कि डर के साए से उबार कर बिहार की महिलाओं को एनडीए सरकार ने आत्मनिर्भर बनाया है।